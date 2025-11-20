Той, хто переміг друзів РФ та популістів. Знайомтеся: Роб Єттен, майбутній прем'єр Нідерландів

Перемога Єттена – це не лише зміна поколінь, а й спроба повернути країні віру у власні сили після років політичної нестабільності

У свої 38 років Роб Єттен має всі шанси стати наймолодшим прем’єр-міністром в історії Нідерландів. І водночас першим головою уряду країни, хто відкрито визнав свою гомосексуальність.

Його шлях до вершини влади не був стрімким, але вражає послідовністю та цілеспрямованістю.

Звичайно, для нас найважливішою є чітка проукраїнська позиція потенційного голови уряду Нідерландів.

"У новому парламенті є дуже широка більшість, яка підтримає українців за будь-яких обставин. Ми маємо перемогти Путіна. Ми завжди стоятимемо поруч з українським народом", – сказав політик після перемоги на виборах.

Проте не менш важливим є те, як Єттен хоче змінити свою країну, що він запропонував Нідерландам. І за рахунок чого йому вдалося на останніх виборах зробити справжню сенсацію – перемогти правопопулістів, яких вважали беззастережними фаворитами перегонів.

І тим самим – подарувати Нідерландам надію.

Від спорту до політики

Єттен народився в місті Фегел, але виріс в Удені. Обидва міста розташовані недалеко від Ейндговена на півдні країни, в провінції Північний Брабант.

Змалку він захоплювався бігом. У юності входив до національної юнацької збірної з легкої атлетики, мріючи про спортивну кар’єру.

"Я хотів бути топспортсменом у дитинстві. Як тоді, так і зараз я залишаюся фанатичним бігуном", – згадував Єттен. Але життя привело його до політики через університет.

Після школи Єттен вступив до Радбодського університету в Неймегені, де вивчав державне управління.

Там він уперше проявив себе як лідер, ставши головою молодіжного крила партії D66.

Його приваблювала практичність цієї організації: "Я почувався там як удома. Мене оточували люди, які займалися реальними справами – вони змінювали світ навколо себе, починаючи з власного оточення".

Після отримання ступеня магістра у 2011 році він почав працювати у державній залізничній компанії ProRail менеджером і аналітиком. Цей досвід, за словами Єттена, навчив його "дивитися на проблеми з різних точок зору" і дав "хорошу школу реального управління".

У 2017 році він уперше став депутатом парламенту від D66, а вже за рік – наймолодшим в історії партії головою парламентської фракції.

Його швидке зростання в політиці пояснюють не лише працездатністю, а й аналітичним підходом. "Як політика, тебе іноді підганяють медіа, соцмережі, очікування. Але як державознавець, я волію заглибитися глибше, подивитися трохи далі", – каже він.

Після парламентської кар’єри Єттен отримав ключовий пост – міністра з питань клімату й енергетики в уряді Марка Рютте, який сьогодні є генеральним секретарем НАТО.

Саме там Роб прославився як "кліматичний технократ", який не боїться амбітних цілей: його програма передбачала створення кліматичного фонду в 35 млрд євро для переходу до "зеленішої" економіки.

Позитивний та "найрозумніший"

Єттен – політик нового покоління, якого називають "найрозумнішою людиною" не лише через його участь у телевізійному шоу De Slimste Mens ("Найрозумніша людина"), де він дійшов до фіналу, а й через інтелектуальну стриманість.

А також – через здатність переконувати навіть опонентів.

Своєю чергою участь в інтелектуальному шоу показала виборцям, що він не лише політик, а й звичайна людина з гумором, знаннями та самоіронією.

Попри те, що на початку кар’єри він отримав прізвисько Robot Jetten за надмірно завчені й постійно повторювані відповіді журналістам, згодом він навчився використовувати медіа на свою користь.

Його TikTok-відео, численні телевізійні ефіри та легкість у спілкуванні зробили Єттена обличчям "нового оптимізму".

Для покоління міленіалів, до якого належить сам Єттен, оптимізм – не просто риса характеру, а життєва філософія. Думайте позитивно, а рішення з’являться самі. Саме слово positiviteit (позитивність) превалює у спілкуванні з нідерландцями покоління майбутнього прем'єра.

Його кампанія 2025 року пройшла під гаслом Het kan wel – "Це можливо".

Цей слоган нагадував знамените Yes we can Барака Обами і став відповіддю на політику страху, яку роками втілював правопопуліст Герт Вілдерс. "Так, популістів можна перемогти, – сказав Єттен. – Але якщо хочеш перемагати їх не один раз, доведеться дуже багато працювати".

Його виборча програма пропонувала амбітні, але конкретні рішення: будівництво десяти нових міст, щоб подолати житлову кризу; реформу системи охорони здоров’я з фокусом на профілактиці; розвиток зеленої енергетики, щоб знизити витрати для населення.

Не всі його ідеї сприймаються безкритично. Пропозицію побудувати десять нових міст (щоб нарешті вирішити хронічну проблему нестачі житла) економісти назвали занадто амбітною, а опоненти – нереалістичною.

Але Єттен не зважає на критику. Його девіз залишається незмінним: "It can be done", – каже він, навмисно протиставляючи свій оптимізм "негативізму" Вілдерса.

Не менш важливими були його ідеї щодо міграції. Єттен виступив за "сувору, але гуманну" політику, пропонуючи розглядати заявки на притулок ще поза межами ЄС, щоб запобігти нелегальній міграції.

"Нідерландці хочуть приймати тих, хто тікає від війни, але бути суворими до тих, хто зловживає системою", –

підкреслив він у теледебатах.

Також Єттен закликав приваблювати висококваліфікованих фахівців у сфери фінтеху, науки та біотехнологій, водночас скорочуючи низькооплачувану трудову міграцію.

Це частина його бачення Нідерландів як "розумної держави" – з орієнтацією на знання, інновації та справедливі можливості.

Усі фото – з facebook-сторінки Роба Єттена

Політик, який нічого не приховує

"Він просто гарна людина", – кажуть про нього виборці. І, можливо, саме ця людяність стала його ключем до успіху.

Єттен не приховує, що його особиста історія вплинула на його політичні переконання. Він відкрито заявив про свою гомосексуальність ще на початку кар’єри та неодноразово стикався з гомофобними атаками.

У 2020 році на Міжнародний день проти гомофобії він записав відео, де читав образливі повідомлення, які отримував у соцмережах. Ролик став вірусним і приніс йому нагороду The Best Social Award у номінації "Найкращий політик".

Єттен не прагне перетворювати свою орієнтацію на політичний символ.

"Мені здається, що ми маємо менше говорити про символи і більше – про закони, які реально захищають свободу людей", – сказав він в одному з інтерв’ю.

Він заручений з аргентинським хокеїстом Ніколасом Кінаном, з яким познайомився випадково в супермаркеті. Їхня історія стала предметом численних публікацій у нідерландських ЗМІ, а участь Єттена у токшоу, де він розповідав про їхні стосунки, лише зміцнила його образ "політика, який не приховує, ким він є".

Його відкритість і спокійна впевненість у власній ідентичності зробили його символом нових, сучасних Нідерландів – країни, де толерантність поєднується з прагматизмом.

Яким він бачить майбутнє Нідерландів

Перемога Єттена – це не лише зміна поколінь, а й спроба повернути країні віру у власні сили після років політичної нестабільності.

Його мета – створити "дуже широку центристську коаліцію", яка об’єднає лівоцентристську партію GroeneLinks-PvDa, християнських демократів (CDA) та лібералів з VVD. "Нідерланди потребують стабільності й конструктивної політики", – написав Єттен після виборів.

Його політична філософія – це не стільки лівий чи правий курс, скільки оптимізм проти нігілізму. Саме тому він підкреслює: "Я не вірю у старий поділ на лівих і правих. Вірю у спільну роботу над розумними рішеннями".

У своїй першій промові після виборів він говорив про необхідність "зшити країну".

Адже у Нідерландах дедалі більша прірва між тими, хто має дорогі активи, і тими, хто ледве може дозволити собі житло.

Під час виборчої кампанії Єттен не уникав навіть прямих контактів з критиками. Коли офіс його партії у Гаазі розмалювали під час антиіммігрантської акції, Єттен з’явився на телешоу разом з одним із демонстрантів. Після ефіру він опублікував їхнє спільне фото з підписом: "Хороша розмова. Навіть коли не погоджуєшся. Це можливо".

Його постійна усмішка стала метафорою його політики – "позитивізму, який об’єднує". Як сказав у ніч виборів заступник мера Ейндговена Роберт Страйк: "Роб має неймовірно позитивну історію. І мені здається, що саме цього Нідерландам зараз так не вистачало. Після років ненависті та критики він приніс надію".

Роб Єттен не схожий на традиційного європейського лідера. Він не апелює до страхів, не грає на конфліктах, не обіцяє дива. Його стратегія проста: говорити правду, шукати рішення і посміхатися.

Авторка: Дар’я Мещерякова,

журналістка "Європейської правди"