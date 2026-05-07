У Британії затримали чоловіка, який погрожував експринцу Ендрю

Поліція британського графства Норфолк затримала чоловіка після того, як він нібито погрожував брату короля Британії, експринцу Ендрю, поблизу його місця проживання.

Повідомляється, що в середу колишній принц вигулював своїх собак поблизу маєтку Сандрінгем, коли невідомий чоловік вийшов з машини та попрямував до нього з криками. Лице чоловіка було прикрите балаклавою.

Ендрю, якого супроводжував співробітник його приватної охорони, кинувся до свого автомобіля і швидко поїхав, поки підозрюваний нібито намагався бігти за ним.

На місце події прибула поліція Норфолка, яка заарештувала підозрюваного та доставила його на допит. Чоловіка затримали за зберігання наступальної зброї та за підозрою у порушенні громадського порядку.

Інцидент стався неподалік від ферми Марш, маєтку Сандрінгем, куди Ендрю Маунтбеттен-Віндзор переїхав після того, як минулого року покинув Королівську ложу у Віндзорі.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

У файлах Міністерства юстиції США, опублікованих на початку року, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

19 лютого Ендрю був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем, ставши першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.