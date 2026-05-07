У Литві розраховують повністю сформувати другу батарею NASAMS вже цьогоріч

У Міністерстві оборони Литви розповіли, що радари, електрооптичні датчики та інші критично важливі компоненти, необхідні для повної комплектації другої батареї NASAMS, мають надійти до Литви наприкінці цього року.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

За даними литовського Міноборони, отримання цих компонентів дозволить завершити формування другої батареї та забезпечить досягнення запланованої оперативної готовності системи.

Другий етап закупівлі NASAMS розпочався у 2023 році. Перший етап стартував у 2017 році: системи надійшли до Литви у 2020 році, а у 2022 році були повністю інтегровані до складу збройних сил.

В оборонному відомстві зазначити, що в рамках реалізації другого етапу закупівлі систем протиповітряної оборони середнього радіуса дії литовська армія вже отримала частину важливого обладнання – до дивізіону ППО Військово-повітряних сил (ВПС) надійшли модернізовані центри управління вогнем, пускові установки та інші компоненти.

Минулого року виробник системи, компанія Kongsberg Defence and Aerospace, провела навчання операторів для забезпечення плавного освоєння та ефективного використання нового обладнання.

NASAMS є однією з найбільш широко використовуваних систем ППО середнього радіуса дії в країнах НАТО, що відповідає вимогам оборонного потенціалу Литви. Розвиваючи цю систему, Литва забезпечує повну сумісність наявного та придбаного обладнання, а також логістичну та адміністративну цілісність, взаємозамінність компонентів і персоналу.

Вартість закупівлі системи NASAMS становить близько 200 млн євро. У цю суму входять компоненти системи, пакет запасних частин та інструментів, технічна документація, навчання персоналу, а також адаптація та модернізація існуючої системи.

У квітні Військово-повітряні сили Литви почали отримувати елементи норвезької системи NASAMS.

Повідомляли також, що Литва цього року виділить чверть свого оборонного бюджету на закупівлю озброєння, зокрема на придбання засобів спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони. Наступного року до Литви надійдуть і мобільні системи ППО малої дальності MSHORAD.

Крім того, нещодавно міністр оборони Робертас Каунас повідомив, що у квітні до країни прибудуть додаткові радари ближнього радіуса дії, які посилять протиповітряну оборону.