Rheinmetall розпочинає будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві

Німецький оборонний концерн Rheinmetall разом з литовськими партнерами у вівторок проведуть церемонію закладення фундаменту нового заводу з виробництва боєприпасів неподалік північного міста Байсогала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Об'єкт буде побудований на ділянці площею 340 гектарів у селі Кемерай. Очікується, що щорічно тут будуть вироблятися десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Проєкт, вартість якого оцінюється у 260–300 млн євро, реалізується спільно компанією Rheinmetall та двома литовськими державними підприємствами: Epso-G Invest та Giraitės Ginkluotės Gamykla (GGG).

Литовська будівельна компанія PST Group отримала контракт на суму 141 млн євро на будівництво заводу, яке планується завершити до кінця 2026 року.

Генеральний директор Rheinmetall Expal Munitions Хосе Мануель Фернандес Бош раніше цього року заявив, що виробництво, як очікується, розпочнеться на початку 2027 року.

28 жовтня писали, що Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.

Нещодавно Латвія домовилась з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів на своїй території.