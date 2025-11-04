Rheinmetall начинает строительство завода по производству боеприпасов в Литве

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall вместе с литовскими партнерами во вторник проведут церемонию закладки фундамента нового завода по производству боеприпасов недалеко от северного города Байсогала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Объект будет построен на участке площадью 340 гектаров в селе Кемерай. Ожидается, что ежегодно здесь будет производиться десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Проект, стоимость которого оценивается в 260-300 млн евро, реализуется совместно компанией Rheinmetall и двумя литовскими государственными предприятиями: Epso-G Invest и Giraitės Ginkluotės Gamykla (GGG).

Литовская строительная компания PST Group получила контракт на сумму 141 млн евро на строительство завода, которое планируется завершить до конца 2026 года.

Генеральный директор Rheinmetall Expal Munitions Хосе Мануэль Фернандес Бош ранее в этом году заявил, что производство, как ожидается, начнется в начале 2027 года.

28 октября писали, что Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода для производства пороха и боеприпасов.

Недавно Латвия договорилась с немецким оборонным концерном Rheinmetall о строительстве завода по производству артиллерийских боеприпасов на своей территории.