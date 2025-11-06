Глава МЗС Польщі: популізм стримує розширення ЄС

Віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що відкат демократії за попереднього польського уряду і нинішнього в Угорщині змусив ЄС з обережністю ставитися до прийняття нових членів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю TVP World.

В інтервʼю Сікорський торкнувся теми зростання популізму в Європі, стверджуючи, що ситуація не є однозначною, і що 80% польського населення все ще підтримує Європейський Союз. Однак він визнав, що антиєвропейські настрої є проблемою, яку Євросоюз повинен вирішити.

"Мене турбує кількість фейкових новин або відвертої брехні про Європейський Союз. І ми повинні протидіяти їм, тому що я, як і ви, бачив інтелектуальні корені Brexit (виходу Британії з ЄС. – Ред.)", – додав Сікорський.

На його думку, нинішнім країнам-кандидатам буде складніше отримати переваги членства в ЄС – частково через спадщину популістських партій, зокрема колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість".

"Це вина нашої нинішньої опозиції. Коли вони були при владі, вони налякали решту Європи перспективою членів, здатних відступити (від демократичних норм. – Ред.). Вони ускладнили вступ Молдови та України, що не є добре", – вважає міністр.

Коментарі Сікорського пролунали на наступний день після того, як Європейська комісія опублікувала звіт про розширення, в якому оцінювала прогрес дев'яти країн-кандидатів на членство в ЄС.

