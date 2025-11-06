Глава МИД Польши: популизм сдерживает расширение ЕС

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что откат демократии при предыдущем польском правительстве и нынешнем в Венгрии заставил ЕС с осторожностью относиться к принятию новых членов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью TVP World.

В интервью Сикорский затронул тему роста популизма в Европе, утверждая, что ситуация не является однозначной и что 80% польского населения все еще поддерживает Европейский Союз. Однако он признал, что антиевропейские настроения являются проблемой, которую Евросоюз должен решить.

"Меня беспокоит количество фейковых новостей или откровенной лжи о Европейском Союзе. И мы должны противодействовать им, потому что я, как и вы, видел интеллектуальные корни Brexit (выхода Великобритании из ЕС. – Ред.)", – добавил Сикорский.

По его мнению, нынешним странам-кандидатам будет сложнее получить преимущества членства в ЕС – отчасти из-за наследия популистских партий, в частности бывшей партии власти Польши "Право и справедливость".

"Это вина нашей нынешней оппозиции. Когда они были у власти, они напугали остальную Европу перспективой членов, способных отступить (от демократических норм. – Ред.). Они усложнили вступление Молдовы и Украины, что не является хорошо", – считает министр.

Комментарии Сикорского прозвучали на следующий день после того, как Европейская комиссия опубликовала отчет о расширении, в котором оценивала прогресс девяти стран-кандидатов на членство в ЕС.

