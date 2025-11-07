Орбан розповів, що стоїть на заваді зустрічі Трампа з Путіним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що організації зустрічі між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним заважають кілька невирішених питань між Росією і США.

Про це очільник угорського уряду розповів в інтерв’ю Magyar Nemzet, повідомляє "Європейська правда".

Орбан вважає, що зустріч президента США з господарем Кремля може відбутись будь-якого дня.

"У переговорах між США і Росією є кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, мирний саміт у Будапешті може відбутися протягом декількох днів, і з цього моменту, залежно від угоди між сторонами, може настати припинення вогню і мир", – сказав Орбан.

За даними ЗМІ, Орбан в ході свого візиту до Вашингтона спробує переконати Трампа провести зустріч з кремлівським правителем.

Як відомо, Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.