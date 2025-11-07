Орбан рассказал, что стоит на пути встречи Трампа с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что организации встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мешают несколько нерешенных вопросов между Россией и США.

Об этом глава венгерского правительства рассказал в интервью Magyar Nemzet, сообщает "Европейская правда".

Орбан считает, что встреча президента США с хозяином Кремля может состояться в любой день.

"В переговорах между США и Россией есть несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, мирный саммит в Будапеште может состояться в течение нескольких дней, и с этого момента, в зависимости от соглашения между сторонами, может наступить прекращение огня и мир", – сказал Орбан.

По данным СМИ, Орбан в ходе своего визита в Вашингтон попытается убедить Трампа провести встречу с кремлевским правителем.

Как известно, Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.