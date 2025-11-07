ЗМІ: Орбан у США переконуватиме Трампа зустрітись з Путіним
Угорський прем’єр Віктор Орбан в ході свого візиту до Вашингтона спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з кремлівським правителем Владіміром Путіним.
Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
За словами інсайдерів, пріоритетом Орбана в ході візиту до Вашингтона є запрошення Трампа до Угорщини.
На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.
"Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони будуть обговорювати питання про російський газ, але найбільше Орбана хвилюють вибори", – сказало джерело, яке працює в угорській урядовій установі з питань зовнішньої політики.
Керівник апарату Орбана Гергей Гуяш заявив, що п'ятнична зустріч стане "можливістю для двох глав держав ... визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії, а далі – до російсько-української мирної угоди".
Як відомо, Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.
Ще одним ключовим питанням в ході візиту Орбана стане виняток для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".
ЗМІ писали, що Угорщина готує масштабну енергетичну пропозицію для США напередодні візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Вашингтона.