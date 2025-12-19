Як ЄС знайшов гроші для України і на які поступки пішов заради цього

Якби довелося складати рейтинг найбільш драматичних самітів Європейського Союзу в історії – не лише для нас, українців, а й для всього ЄС, – то боротьба могла розгорнутися лише за друге місце. Бо переможець є безсумнівним.

Це – саміт, що відбувся у Брюсселі 18–19 грудня і на якому головним було українське питання.

Рішення про фінансування на наступні два роки, яке зрештою ухвалили, є цілком прийнятним для України відповідає усім українським вимогам.

Серед сенсаційних деталей: схема фінансування України схвалили за згоди Віктора Орбана. Водночас саміт засвідчив, що Україна "втрачає" Чехію, а також Словаччину.

27 держав (усі, включно з Угорщиною!) погодилися на те, що Україна має отримати 90 млрд євро позики протягом 2026–27 років.

Щоби передати гроші Україні, Єврокомісія має вийти на ринок запозичень.

Не менш критичним для України було питання про те, на які цілі можна витрачати отримані кошти. ЄС надав Києву право витрачати ці кошти на ЗСУ.

Подальші пункти, що деталізують параметри позики, винесли в окремий документ. У ньому – критично важливі для України положення. А деякі речі столиці зафіксували у рамках усної домовленості.

По-перше, від учасників саміту звучала теза про те, що гроші будуть надаватися Україні за нульовою відсотковою ставкою.

І друге та найважливіше: ЄС погодив унікальні умови, за якими Україні взагалі не доведеться віддавати цю позику власними грошима.

Але з певністю про ці пункти можна буде говорити лише після схвалення юридичного документа.

Важливо переконатися, що ЄС дійсно зробить позику безвідсотковою для України, а також як саме пропише те, що ми не маємо робити жодних платежів до отримання репарацій.

А ще – важливо зрозуміти, чи виставить Єврокомісія певні умови для отримання Україною цього багатомільярдного фінансування. Бо натяк на таку можливість у рішення увійшов.

Пропозиція схеми фінансування бюджету України та ЗСУ, підготовлена Єврокомісією, має пройти юридичне схвалення у Раді ЄС, і є підстави вважати, що це відбудеться. У Євросоюзі подібні політичні домовленості на виконання рішень саміту завжди втілюють.

Перш за все, варто наголосити: рішення про фінансування українського дефіциту є безумовно вигідним для Києва, щодо цього марно вести дискусію.

Так, 90 млрд євро на два роки не покривають діру повністю, але і у рамках репараційного кредиту планувалася саме така сума.

Крім того, ухвалення Євросоюзом рішення вже зараз дозволить Україні претендувати на подальше фінансування з боку МВФ (там це було одним з ключових маяків).

Натомість неймовірно важливим політичним плюсом стало те, що рішення ухвалили одноголосно. Це – зовсім інший рівень політичної легітимності, і це має значення і для України, і для ЄС.

А от інформаційно Євросоюз однозначно програв.

Хаотичний саміт, постійна зміна концепцій і підходів, і у підсумку затвердження не тієї опції, на якій наполягала Єврокомісія – все це створило негативний фон, хоч часом і необґрунтовано.

Лідери ЄС також одноголосно висловили впевненість у тому, що довгострокове фінансування, яке дає Україні певну стабільність, стане сигналом для Росії, що Україна матиме змогу продовжувати боротьбу. "Тож це хороша новина для України, а погана для Путіна", – підсумував результати саміту прем’єр Бельгії Барт де Вевер.

