Как ЕС нашел деньги для Украины и на какие уступки пошел ради этого

Если бы пришлось составлять рейтинг самых драматичных саммитов Европейского Союза в истории – не только для нас, украинцев, но и для всего ЕС, – то борьба могла развернуться только за второе место. Потому что победитель несомненен.

Это – саммит, который состоялся в Брюсселе 18–19 декабря и на котором главным был украинский вопрос.

Решение о финансировании на следующие два года, которое в итоге было принято, является вполне приемлемым для Украины и отвечает всем украинским требованиям.

Среди сенсационных деталей: схема финансирования Украины была одобрена с согласия Виктора Орбана. В то же время саммит показал, что Украина "теряет" Чехию, а также Словакию.

О потрясающем развитии событий на саммите и о принятом решении читайте в статье корреспондентов "ЕвроПравды" из Брюсселя Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой Ночь дороже 90 миллиардов. Как ЕС избежал катастрофы и спас стабильность Украины. Далее – краткое изложение.

27 государств (все, включая Венгрию!) согласились на то, что Украина должна получить 90 млрд евро займа в течение 2026–27 годов.

Чтобы передать деньги Украине, Еврокомиссия должна выйти на рынок заимствований.

Не менее критичным для Украины был вопрос о том, на какие цели можно тратить полученные средства. ЕС предоставил Киеву право тратить эти средства на ВСУ.

Дальнейшие пункты, детализирующие параметры займа, вынесли в отдельный документ. В нем – критически важные для Украины положения. А некоторые вещи столицы зафиксировали в рамках устной договоренности.

Во-первых, от участников саммита звучал тезис о том, что деньги будут предоставляться Украине по нулевой процентной ставке.

И второе и самое важное: ЕС согласовал уникальные условия, по которым Украине вообще не придется отдавать этот кредит собственными деньгами.

Но с уверенностью об этих пунктах можно будет говорить только после утверждения юридического документа.

Важно убедиться, что ЕС действительно сделает кредит беспроцентным для Украины, а также как именно пропишет, что мы не должны производить никаких платежей до получения репараций.

А еще – важно понять, выставит ли Еврокомиссия определенные условия для получения Украиной этого многомиллиардного финансирования. Потому что намек на такую возможность в решение вошел.

Предложение схемы финансирования бюджета Украины и ВСУ, подготовленное Еврокомиссией, должно пройти юридическое одобрение в Совете ЕС, и есть основания полагать, что это произойдет. В Евросоюзе подобные политические договоренности по выполнению решений саммита всегда воплощаются в жизнь.

Прежде всего, стоит подчеркнуть: решение о финансировании украинского дефицита безусловно выгодно для Киева, об этом бесполезно вести дискуссию.

Да, 90 млрд евро на два года не покрывают дыру полностью, но и в рамках репарационного кредита планировалась именно такая сумма.

Кроме того, принятие Евросоюзом решения уже сейчас позволит Украине претендовать на дальнейшее финансирование со стороны МВФ (там это было одним из ключевых маяков).

Зато невероятно важным политическим плюсом стало то, что решение приняли единогласно. Это – совсем другой уровень политической легитимности, и это имеет значение и для Украины, и для ЕС.

А вот в информационном плане Евросоюз однозначно проиграл.

Хаотичный саммит, постоянная смена концепций и подходов, и в итоге утверждение не той опции, на которой настаивала Еврокомиссия – все это создало негативный фон, хотя порой и необоснованно.

Лидеры ЕС также единогласно выразили уверенность в том, что долгосрочное финансирование, которое дает Украине определенную стабильность, станет сигналом для России, что Украина сможет продолжать борьбу. "Так что это хорошая новость для Украины, а плохая для Путина", – подытожил результаты саммита премьер Бельгии Барт де Вевер.

