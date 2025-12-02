Чому корупція стала основою влади Трампа

Для президента США Дональда Трампа корупція може бути просто способом життя, але водночас вона є визначальною рисою його президентства.

Від помилувань і ухвалення політичних рішень в обмін на грошові внески чи послуги до заохочення іноземних урядів і недержавних акторів інвестувати в криптопродукт його родини – корупційні схеми Трампа досягли рівня новизни й масштабів, небачених в американській історії.

Значення цієї корупції неможливо зрозуміти без усвідомлення її ролі у зусиллях Трампа демонтувати "систему".

Про те, як Дональд Трамп знищує демократичні інститути в США та світовий порядок, заснований на правилах, читайте в колонці професорки Університету Джорджа Мейсона (США) Джанін Ведель Корупція передусім: як Дональд Трамп засвоїв та перевершив пострадянські практики. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки наголошує, що президент США Дональд Трамп і його призначенці перебудовують державу так, щоб зробити корупцію легкою, прибутковою та безкарною, а також знищити неупереджене й підзвітне урядування.

"Самозбагачення та атаки на державну систему йдуть пліч-о-пліч", – пише Джанін Ведель.

На її думку, Трамп втілює злиття, а інколи й цілковите переплетіння двох колись окремих світів: Заходу та пострадянського простору.

Професорка Університету Джорджа Мейсона зазначає, що системна корупція, яка привела Сполучені Штати до цього президента, десятиліттями визрівала глобально, через переплетіння цих світів.

"Новий клас пострадянських олігархів створив новий клас західників: висококваліфікованих, високооплачуваних професійних "супровідників", чия робота полягала в тому, щоб виводити, відмивати й приховувати небачений потік брудних грошей із посткомуністичних країн – та ще й "полірувати" імідж олігархів", – пояснює Ведель.

За її словами, ці незаконно набуті активи – заховані в офшорах на кшталт Великої Британії, Швейцарії, Австрії, Мальти, Кіпру та США – стали і досі залишаються основою кремлівських операцій впливу на Заході.

Кремлівські агенти, констатує авторка колонки, тривалий час допомагали розкладати Республіканську партію США зсередини.

"Використовуючи свій офіс як дійну корову, Трамп не приховує власних інтересів. І може дозволити собі це завдяки перевіреній радянській практиці: призначенню некомпетентних і недосвідчених підлеглих, які всім зобов’язані своєму господарю", – звертає увагу професорка Університету Джорджа Мейсона.

А зосередженість родини Трампів на криптоактивах, додає авторка колонки, це вражаючий випадок, коли прагнення множити особисте багатство поєднується з прагненням знищити систему.

"Практичне застосування цієї технології майже повністю полягає в обході правил із протидії відмиванню грошей і корупції", – наголошує Ведель.

Вона попереджає, що корупція Трампа може допомогти зруйнувати систему, особливо з огляду на зростальні ризики, які створює криптовалюта для фінансової стабільності.

"У свою першу каденцію Трамп сприяв дестабілізації США й міжнародної системи; нині він активно прагне знищити демократичні інститути та світовий порядок, заснований на правилах", – резюмує професорка.

