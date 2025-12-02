Почему коррупция стала основой власти Трампа

Для президента США Дональда Трампа коррупция может быть просто образом жизни, но в то же время она является определяющей чертой его президентства.

От помилований и принятия политических решений в обмен на денежные взносы или услуги до поощрения иностранных правительств и негосударственных акторов инвестировать в криптопродукт его семьи – коррупционные схемы Трампа достигли уровня новизны и масштабов, невиданных в американской истории.

Значение этой коррупции невозможно понять без осознания ее роли в усилиях Трампа демонтировать "систему".

О том, как Дональд Трамп уничтожает демократические институты в США и мировой порядок, основанный на правилах, читайте в колонке профессора Университета Джорджа Мейсона (США) Джанин Ведель Коррупция прежде всего: как Дональд Трамп усвоил и превзошел постсоветские практики. Далее – краткое изложение.

Автор колонки подчеркивает, что президент США Дональд Трамп и его назначенцы перестраивают государство так, чтобы сделать коррупцию легкой, прибыльной и безнаказанной, а также уничтожить беспристрастное и подотчетное управление.

"Самообогащение и атаки на государственную систему идут рука об руку", – пишет Джанин Ведель.

По ее мнению, Трамп воплощает слияние, а иногда и полное переплетение двух когда-то отдельных миров: Запада и постсоветского пространства.

Профессор Университета Джорджа Мейсона отмечает, что системная коррупция, которая привела Соединенные Штаты к этому президенту, десятилетиями созревала глобально, из-за переплетения этих миров.

"Новый класс постсоветских олигархов создал новый класс западников: высококвалифицированных, высокооплачиваемых профессиональных "сопровождающих", чья работа заключалась в том, чтобы выводить, отмывать и скрывать невиданный поток грязных денег из посткоммунистических стран – да еще и "полировать" имидж олигархов", – объясняет Ведель.

По ее словам, эти незаконно приобретенные активы – спрятанные в офшорах вроде Великобритании, Швейцарии, Австрии, Мальты, Кипра и США – стали и до сих пор остаются основой кремлевских операций влияния на Западе.

Кремлевские агенты, констатирует автор колонки, долгое время помогали разлагать Республиканскую партию США изнутри.

"Используя свой офис как дойную корову, Трамп не скрывает своих интересов. И может позволить себе это благодаря проверенной советской практике: назначению некомпетентных и неопытных подчиненных, которые всем обязаны своему хозяину", – обращает внимание профессор Университета Джорджа Мейсона.

А сосредоточенность семьи Трампов на криптоактивах, добавляет автор колонки, это впечатляющий случай, когда стремление умножать личное богатство сочетается со стремлением уничтожить систему.

"Практическое применение этой технологии почти полностью заключается в обходе правил по противодействию отмыванию денег и коррупции", – отмечает Ведель.

Она предупреждает, что коррупция Трампа может помочь разрушить систему, особенно с учетом растущих рисков, которые создает криптовалюта для финансовой стабильности.

"В свой первый срок Трамп способствовал дестабилизации США и международной системы; сейчас он активно стремится уничтожить демократические институты и мировой порядок, основанный на правилах", – резюмирует профессор.

Подробнее – в колонке Джанин Ведель Коррупция прежде всего: как Дональд Трамп усвоил и превзошел постсоветские практики.