Як Трамп поділив світ і як хоче змінити міжнародний лад

Стратегії національної безпеки, які час від часу оприлюднює кожна адміністрація США, зазвичай мало про що говорять і швидко забуваються.

Однак остання, видана адміністрацією Трампа наприкінці минулого тижня, є винятком. Її обов’язково слід прочитати, адже вона демонструє найбільший розворот зовнішньої політики США від початку холодної війни 80 років тому.

Детальніше про нову стратегію нацбезпеки Сполучених Штатів і те, що вона означає, читайте в колонці старшого радника Centerview Partners Річарда Хааса Розворот Трампа: які зміни анонсує нова безпекова стратегія США. Далі – стислий її виклад.

На думку автора колонки, документ приховано схвалює систему сфер впливу: США контролюватимуть Західну півкулю, Росія та ЄС будуть самостійно визначати ситуацію в Європі, а Китай матиме великий вплив на майбутнє Азії – доки він не заходить надто далеко.

Хаас звертає увагу, що документ не добирає слів: "Надмірний вплив більших, багатших і сильніших держав – вічна істина міжнародних відносин".

"Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, – минули", – підкреслює старший радник Centerview Partners.

У вічі автору колонки відразу впадає пріоритетність економічних і комерційних інтересів. У документі йдеться про скорочення торговельних дисбалансів Америки, збільшення комерції, забезпечення стійких ланцюгів постачання та реіндустріалізацію країни.

"Союзники вважаються союзниками лише доти, доки беруть на себе значно більшу частину оборонного тягаря", – звертає увагу Річард Хаас.

За його словами, найбільша зміна полягає в тому, що Західна півкуля, яку тривалий час значною мірою ігнорували, тепер опинилася в центрі політики національної безпеки США. Вона стоїть першою в списку того, чого Сполучені Штати хочуть від світу. Її обговорюють до всіх інших регіонів.

Регіоном, що отримує "срібло" за рівнем уваги, є Індо-Тихоокеанський, а стримування конфлікту навколо Тайваню є пріоритетом. На противагу цьому адміністрація прагне скоротити роль США на Близькому Сході, який домінував у зовнішній політиці США більшу частину останніх 35 років.

"Європа натомість зазнає найсуворішої критики", – констатує старший радник Centerview Partners.

Він звертає увагу, що Європейський Союз зображено як такий, що підриває свободу та суверенітет.

Загалом, на думку автора колонки, ставлення до Європи є негативним, повчальним і тривожним.

Натомість Росія ж легко відбулася, підкреслює Річард Хаас.

"Її не названо противником. Просування миру в Україні є безумовним. А президент Росії Владімір Путін знайде розраду в задекларованій меті "відновлення стратегічної стабільності з Росією" та в тому, що сказано про НАТО, а саме: настав час припинити "сприйняття і запобігти перетворенню НАТО на альянс, що вічно розширюється", – пише старший радник Centerview Partners.

Отже, він доходить висновку, що епоха, коли США були опорою союзів і міжнародних інституцій, виступали на захист демократії та прав людини й були готові жертвувати заради верховенства права та балансу сил у світі, закінчилася.

"Світ, швидше за все, стане більш хаотичним, менш вільним і менш процвітаючим, значною мірою тому, що нинішня адміністрація має попереду ще понад три роки", – вважає автор колонки.

За його словами, Росія й Китай знайдуть тут можливості, тоді як традиційні друзі та союзники в Європі й Азії зіткнуться з більшими ризиками та складними виборами. Єдине, в чому можна бути впевненим, – це що історична епоха завершується і починається нова.

