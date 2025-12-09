Как Трамп разделил мир и как хочет изменить международный порядок

Стратегии национальной безопасности, которые время от времени обнародует каждая администрация США, обычно мало о чем говорят и быстро забываются.

Однако последняя, изданная администрацией Трампа в конце прошлой недели, является исключением. Ее обязательно следует прочитать, ведь она демонстрирует самый большой разворот внешней политики США с начала холодной войны 80 лет назад.

Подробнее о новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов и том, что она означает, читайте в колонке старшего советника Centerview Partners Ричарда Хааса

По мнению автора колонки, документ скрыто одобряет систему сфер влияния: США будут контролировать Западное полушарие, Россия и ЕС будут самостоятельно определять ситуацию в Европе, а Китай будет иметь большое влияние на будущее Азии – пока он не заходит слишком далеко.

Хаас обращает внимание, что документ не выбирает слов: "Чрезмерное влияние более крупных, богатых и сильных государств – вечная истина международных отношений".

"Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, словно Атлант, прошли", – подчеркивает старший советник Centerview Partners.

В глаза автору колонки сразу бросается приоритетность экономических и коммерческих интересов. В документе речь идет о сокращении торговых дисбалансов Америки, увеличении коммерции, обеспечении устойчивых цепочек поставок и реиндустриализации страны.

"Союзники считаются союзниками только до тех пор, пока берут на себя значительно большую часть оборонного бремени", – обращает внимание Ричард Хаас.

По его словам, самое большое изменение заключается в том, что Западное полушарие, которое долгое время в значительной степени игнорировали, теперь оказалось в центре политики национальной безопасности США. Она стоит первой в списке того, чего Соединенные Штаты хотят от мира. Ее обсуждают до всех других регионов.

Регионом, получающим "серебро" по уровню внимания, является Индо-Тихоокеанский, а сдерживание конфликта вокруг Тайваня является приоритетом. В противовес этому администрация стремится сократить роль США на Ближнем Востоке, который доминировал во внешней политике США большую часть последних 35 лет.

"Европа, напротив, подвергается самой суровой критике", – констатирует старший советник Centerview Partners.

Он обращает внимание, что Европейский Союз изображен как подрывающий свободу и суверенитет.

В целом, по мнению автора колонки, отношение к Европе является негативным, поучительным и тревожным.

Зато Россия легко отделалась, подчеркивает Ричард Хаас.

"Ее не назвали противником. Продвижение мира в Украине является безусловным. А президент России Владимир Путин найдет утешение в задекларированной цели "восстановления стратегической стабильности с Россией" и в том, что сказано о НАТО, а именно: пришло время прекратить "восприятие и предотвратить превращение НАТО в вечно расширяющийся альянс", – пишет старший советник Centerview Partners.

Таким образом, он приходит к выводу, что эпоха, когда США были опорой союзов и международных институтов, выступали в защиту демократии и прав человека и были готовы жертвовать ради верховенства права и баланса сил в мире, закончилась.

"Мир, скорее всего, станет более хаотичным, менее свободным и менее процветающим, в значительной степени потому, что нынешняя администрация имеет впереди еще более трех лет", – считает автор колонки.

По его словам, Россия и Китай найдут здесь возможности, тогда как традиционные друзья и союзники в Европе и Азии столкнутся с большими рисками и сложными выборами. Единственное, в чем можно быть уверенным, – это то, что историческая эпоха заканчивается и начинается новая.

