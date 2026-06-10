Більшість європейців підтримують збільшення видатків на оборону

Більшість європейців підтримують збільшення видатків на національну оборону та закупівлю зброї європейського виробництва в рамках посилення оборонної готовності.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), які наводить Euractiv.

Дослідження цього брюссельського аналітичного центру, опубліковане в середу, показало, що більшість європейців виступають за збільшення видатків на оборону. Винятком виявилися італійці: серед них більше респондентів висловилися проти збільшення оборонного бюджету.

Опитування, проведене у травні 2026 року, охопило понад 18 тисяч респондентів з Австрії, Болгарії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

Більшість респондентів, за винятком, знову ж таки, італійців, також висловилися за закупівлю більшої кількості зброї у європейських країн, а не за межами континенту.

Респондентів також запитали, чи підтримують вони те, щоб їхня країна "купувала більше зброї у США". Польща, яка має найбільші військові витрати у ЄС та НАТО у відсотках від ВВП, була єдиною країною, де більшість відповідей була позитивною.

Більшість респондентів у всіх 15 опитаних країнах не очікують, що США захистять їх у разі нападу. Однак більшість респондентів у всіх країнах, крім Болгарії, вважають, що принаймні деякі європейські країни прийдуть їм на допомогу.

Водночас опитані європейці більше довіряють НАТО, ніж ідеї створення нового оборонного форуму виключно в рамках ЄС. Лише 29% від загальної кількості респондентів вважали, що це буде "дуже гарною ідеєю" або "досить гарною ідеєю". У жодній з 15 опитаних країн не було більшості, яка б підтримала цю ідею.

Нагадаємо, на початку червня США підтвердили наміри зменшити внесок у модель сил НАТО.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.