Джерело: посли ЄС попередньо обговорили 90 млрд євро для України, є "технічні питання"

У середу, 14 січня, Комітет постійних представників (Coreper) на рівні послів у Брюсселі заслухав презентацію пропозицій Європейської комісії щодо надання Україні 90 млрд євро позики протягом 2026-27 років – за результатом обговорення у деяких дипломатів виникли технічні питання.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі на умовах анонімності повідомило джерело у ЄС, обізнане з перебігом дискусії.

Єврокомісія презентувала дипломатам в Брюсселі проєкт позики Україні на 90 млрд євро, дискусія продовжиться цього й наступного тижня.

"Сьогодні Комісія презентувала свої пропозиції щодо позики Україні на засіданні Coreper. Дипломати поділилися першими враженнями й загальна реакція була позитивною. Деякі питання потребують подальших роз’яснень", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Він повідомив, що у п’ятницю згадані технічні питання будуть обговорені на зустрічі фінансових радників у Брюсселі, а наступного тижня дискусія продовжиться на рівні послів у Coreper.

Інший європейський співрозмовник "Європейської правди" уточнив, що обговорення технічних деталей – нормальний процес, і його "не варто розглядати як проблему чи сповільнення".

"Це стандартна процедура, коли початковий проєкт документа, запропонований Єврокомісією, не погоджується автоматично, а обговорюється з державами-членами, які ставлять питання чи вносять правки", – пояснив він.

Обидва візаві "ЄвроПравди" наголосили, що як європейські посадовці, так і більшість держав-членів ЄС, включаючи головуючий у Раді ЄС Кіпр, зацікавлені в якнайшвидшому завершенні технічних дискусій з тим, щоб Україна отримала перший транш кредиту вже в квітні 2026 року.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія у середу, 14 січня, ухвалила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу на забезпечення її фінансових та військових потреб у 2026 та 2027 роках.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму посиленої співпраці з Україною.

Угорщина, Словаччина та Чехія не заветували цю схему, але відмовилися брати в ній участь.

22 грудня Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яке дозволяє посилену співпрацю з Україною – перший крок до отримання кредитних коштів. Наразі, після згоди послів ЄС у Брюсселі, проєкт рішення Ради ЄС "Про надання дозволу на розширене співробітництво щодо заснування позики для України" направлений на затвердження до Європейського парламенту, яке може відбутися вже наступного тижня.