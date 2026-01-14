Источник: послы ЕС предварительно обсудили 90 млрд евро для Украины, есть "технические вопросы"

В среду, 14 января, Комитет постоянных представителей (Coreper) на уровне послов в Брюсселе заслушал презентацию предложений Европейской комиссии о предоставлении Украине займа в 90 млрд евро в течение 2026-27 годов – по результатам обсуждения у некоторых дипломатов возникли технические вопросы.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе на условиях анонимности сообщил источник в ЕС, осведомленный о ходе дискуссии.



Еврокомиссия представила дипломатам в Брюсселе проект займа Украине на 90 млрд евро, дискуссия продолжится на этой и следующей неделе в интенсивном ритме.



"Сегодня Комиссия представила свои предложения по займу Украине на заседании Coreper. Дипломаты поделились первыми впечатлениями, и общая реакция была положительной. Некоторые вопросы требуют дальнейших разъяснений", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".



Он сообщил, что в пятницу упомянутые технические вопросы будут обсуждены на встрече финансовых советников в Брюсселе, а на следующей неделе дискуссия продолжится на уровне послов в Coreper.



Другой европейский собеседник "Европейской правды" уточнил, что обсуждение технических деталей по подобным вопросам – нормальный процесс, и его "не стоит рассматривать как проблему или замедление".



"Это стандартная процедура, когда первоначальный проект документа, предложенный Еврокомиссией, не согласовывается автоматически, а обсуждается с государствами-членами, которые вносят поправки и задают вопросы", – пояснил он.



Оба собеседника "ЕвроПравды" подчеркнули, что как европейские чиновники, так и большинство государств-членов ЕС, включая председательствующий в Совете ЕС Кипр, заинтересованы в скорейшем завершении технических дискуссий с тем, чтобы Украина получила первый транш кредита уже в апреле 2026 года.



Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия в среду, 14 января, приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит на 90 млрд евро от Евросоюза для обеспечения ее финансовых и военных потребностей в 2026 и 2027 годах.



Напомним, 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы из заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма усиленного сотрудничества с Украиной.

Венгрия, Словакия и Чехия не заблокировали эту схему, но отказались принимать в ней участие.



22 декабря Еврокомиссия приняла предложение по решению Совета ЕС, которое разрешает усиленное сотрудничество с Украиной – первый шаг к получению кредитных средств. В настоящее время, после согласия послов ЕС в Брюсселе, проект решения Совета ЕС "О предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество по учреждению займа для Украины" направлен на утверждение в Европейский парламент, которое может состояться уже на следующей неделе.