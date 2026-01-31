Як ЄС дійшов до заборони російського газу та як зробив її неминучою
Формальне затвердження відмови від російського газу в межах REPowerEU означає для Європейського Союзу більше, ніж чергову енергетичну реформу.
Вперше за десятиліття ЄС визнав, що енергетична політика не може залишатися нейтральною в умовах війни, а залежність від авторитарного постачальника – це не ринковий ризик, а стратегічна вразливість.
За цим рішенням стоїть не лише зміна цифр у балансі імпорту, а й трансформація самої логіки європейського врядування.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну газова залежність була однією з найбільших, але водночас найменш проговорених стратегічних слабкостей Європейського Союзу.
Будь-які перебої з постачанням автоматично трансформувалися в ризики для внутрішнього ринку, інфляцію та соціальну нестабільність.
Політична проблема полягала в тому, що протягом десятиліть ця залежність сприймалась як суто комерційна.
Домінувала логіка, згідно з якою взаємна торгівля енергоресурсами нібито гарантує передбачуваність і стримує конфлікти.
Навесні 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни, постачання з боку Росії перестали бути стабільними. Потоки газу через ключові маршрути почали скорочуватися під технічними й псевдотехнічними приводами, а згодом перетворилися на інструмент політичного тиску.
Поворотним моментом стало літо 2022 року, коли постачання газу через "Північний потік-1" були спочатку різко обмежені, а у вересні – повністю зупинені. Європейський газовий ринок, побудований на припущенні безперервних поставок, увійшов у фазу паніки.
Першою реакцією ЄС стало ручне антикризове управління.
У 2023 році Європа перейшла від шокового реагування до більш структурованої адаптації.
Обсяги імпорту російського газу різко скоротилися – з довоєнних 155 млрд кубометрів до менш ніж 45 млрд кубометрів.
Це скорочення відбулося через поєднання факторів: падіння попиту, зростання частки відновлюваної енергетики та масований імпорт скрапленого природного газу з альтернативних джерел, насамперед зі США та Норвегії.
Шлях REPowerEU від політичної заяви до юридично зобов’язувального рішення був не технічною процедурою, а повноцінною політичною боротьбою з чіткими ініціаторами, опонентами та моментами перелому.
Ініціатором і головним політичним "двигуном" процесу виступила Європейська комісія, насамперед її енергетичний та кліматичний блок.
Центральним елементом REPowerEU стала фіксація кінцевої дати – 2027 рік – як горизонту повної відмови від імпорту російського газу, включно з трубопровідним і скрапленим.
Принципово важливо, що йдеться не лише про фізичні поставки, а й про контрактну архітектуру.
Нові довгострокові газові контракти з Росією фактично забороняються, а чинні мають бути припинені або не продовжені після завершення перехідного періоду. Це означає, що російський газ втрачає статус "нормального" товару на внутрішньому ринку ЄС і поступово виштовхується з нього не лише політично, а і юридично.
Важливо й те, як REPowerEU інтегрований у ширшу систему європейського управління.
Відмова від російських енергоносіїв вбудована в національні плани з енергетики та клімату, які держави-члени зобов’язані оновлювати і погоджувати з Єврокомісією.
А енергетична безпека перестала бути декларативною метою і стала критерієм доступу до фінансування.
