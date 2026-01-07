Чому Венесуела може стати пасткою для США і які помилки зробив Трамп

У перші години 3 січня війська США завдали бомбардувань Каракасу, залишивши столицю без світла, а також захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в його резиденції у Форт-Тіуна.

Цей драматичний перший крок, хоча й виконаний ефективно, очевидно, був зроблений без попередньої підготовки наступних дій.

Білий дім так і не зміг визначитися, чи була метою операції правоохоронна діяльність, чи зміна режиму.

Білий дім так і не зміг визначитися, чи була метою операції правоохоронна діяльність, чи зміна режиму.

Адміністрація президента США пропонує знайомий набір виправдань.

Військова операція мала б принести венесуельцям справедливість і процвітання; перешкодити поширенню фентанілу (хоча Венесуела його не виробляє); зупинити нелегальну імміграцію до США; боротися з "наркотероризмом" (хоча Мадуро не контролює банду Tren de Aragua); отримати компенсацію за нафтові активи, які Венесуела нібито "вкрала" в американських компаній; заборонити Ірану та Китаю впливати на Західну півкулю; обмежити субсидовані поставки нафти на Кубу та погрожувати її лідерам "методом Мадуро"; та отримати підтримку венесуельських емігрантів у Флориді.

До цього переліку можна додати й неприховане бажання Трампа показати, що він "перевершив" усіх попередніх президентів США. Але надмірність виправдань і приводів висміює саму ідею обґрунтування.

Розлогі аргументи адміністрації працюють як обманний шум, що має приголомшити, а не переконати. Вашингтонський офіс з питань Латинської Америки називає це "театром".

Демонстрація непереборної сили Америки була метою сама по собі, а не лише побічним ефектом.

Аналітики, які стверджують, що нафтові інтереси – "справжня причина", або що зміна режиму "завжди була планом", приписують адміністрації більше послідовності, ніж вона заслуговує. Як зауважує один аналітик, вони плутають "хаос" з "імпровізацією", а "стриманість" – з простою "вибірковістю".

Насправді все значно складніше: нафта – лише один із кількох мотивів, і він так і не був узгоджений з іншими.

Трамп хоче нафти Венесуели. Він хоче виглядати жорстким у боротьбі з наркотиками. Він хоче задовольнити виборців Флориди. Він хоче принизити лівого супротивника. І він хоче послати сигнал Кубі та Китаю.

Ці цілі тягнуть у різні боки, і ніхто в адміністрації не поставив собі завдання зрозуміти, як вони поєднуються або що пріоритетніше. Результат – політика як "брікольяж" – аргументи прикріплюються до наявної сили.

Тим часом венесуельський режим не звалився. Віцепрезидентка Мадуро Делсі Родрігес уже приведена до присяги як президентка.

Чи готова вона виконувати американські вимоги – незрозуміло.

Хто тепер керує Венесуелою? "Група". Скільки США там залишаться? Поки не буде "безпечного переходу". А якщо режим чинитиме опір? "Друга хвиля" бомбардувань. А якщо і вона не спрацює? Мовчання.

Адміністрація не має відповідей, бо ніхто не думав наперед. Свобода від обґрунтування у виконанні Трампа означає відмову від передбачливості.

Оголошуючи одну фіктивну "надзвичайну ситуацію" за іншою, Трамп повністю відмовився готуватися до реальних криз, які неминуче настануть. Він нагадує хлопчика, який кричав "вовк", підриваючи довіру до США і зменшуючи шанси на підтримку союзників у майбутньому.

Але такі односторонні авантюри не здатні мобілізувати добровільну підтримку в справжній надзвичайній ситуації.

Проблема не лише у втраті довіри за кордоном. Вона глибша: ця втрата відображає деградацію критичного мислення в ослабленому й колонізованому МАГА-ідеологією апараті національної безпеки США.

Докладніше – в матеріалі Стівена Голмса Трамп ламає правила: які наслідки матиме атака на Венесуелу і що планують США.