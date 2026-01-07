Почему Венесуэла может стать ловушкой для США и какие ошибки совершил Трамп

В первые часы 3 января войска США нанесли бомбардировки Каракасу, оставив столицу без света, а также захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в его резиденции в Форт-Тиуна.

Этот драматический первый шаг, хотя и выполненный эффективно, очевидно, был сделан без предварительной подготовки последующих действий.

О том, зачем эта операция Трампу и к чему она приведет, читайте в статье Стивена Холмса для Project Syndicate Трамп ломает правила: какие последствия будет иметь атака на Венесуэлу и что планируют США. Далее – краткое ее изложение.

Белый дом так и не смог определиться, была ли целью операции правоохранительная деятельность или смена режима.

Администрация президента США предлагает знакомый набор оправданий.

Военная операция должна была принести венесуэльцам справедливость и процветание; помешать распространению фентанила (хотя Венесуэла его не производит); остановить нелегальную иммиграцию в США; бороться с "наркотерроризмом" (хотя Мадуро не контролирует банду Tren de Aragua); получить компенсацию за нефтяные активы, которые Венесуэла якобы "украла" у американских компаний; запретить Ирану и Китаю влиять на Западное полушарие; ограничить субсидированные поставки нефти на Кубу и угрожать ее лидерам "методом Мадуро"; и получить поддержку венесуэльских эмигрантов во Флориде.

К этому списку можно добавить и нескрываемое желание Трампа показать, что он "превзошел" всех предыдущих президентов США. Но избыточность оправданий и поводов высмеивает саму идею обоснования.

Обширные аргументы администрации работают как обманчивый шум, который должен ошеломить, а не убедить. Вашингтонский офис по вопросам Латинской Америки называет это "театром".

Демонстрация непреодолимой силы Америки была целью сама по себе, а не только побочным эффектом.

Аналитики, утверждающие, что нефтяные интересы – "настоящая причина" или что смена режима "всегда была планом", приписывают администрации больше последовательности, чем она заслуживает. Как отмечает один аналитик, они путают "хаос" с "импровизацией", а "сдержанность" – с простой "избирательностью".

На самом деле все гораздо сложнее: нефть – лишь один из нескольких мотивов, и он так и не был согласован с другими.

Трамп хочет нефть Венесуэлы. Он хочет выглядеть жестким в борьбе с наркотиками. Он хочет удовлетворить избирателей Флориды. Он хочет унизить левого противника. И он хочет послать сигнал Кубе и Китаю.

Эти цели тянут в разные стороны, и никто в администрации не поставил себе задачу понять, как они сочетаются или что более приоритетно. Результат – политика как "бricolage" – аргументы прикрепляются к имеющейся силе.

Между тем венесуэльский режим не рухнул. Вице-президент Мадуро Делси Родригес уже приведена к присяге как президент.

Готова ли она выполнять американские требования – непонятно.

Кто теперь управляет Венесуэлой? "Группа". Сколько США там останутся? Пока не будет "безопасного перехода". А если режим будет сопротивляться? "Вторая волна" бомбардировок. А если и она не сработает? Молчание.

Администрация не имеет ответов, потому что никто не думал наперед. Свобода от обоснования в исполнении Трампа означает отказ от предусмотрительности.

Объявляя одну фиктивную "чрезвычайную ситуацию" за другой, Трамп полностью отказался готовиться к реальным кризисам, которые неизбежно настанут. Он напоминает мальчика, который кричал "волк", подрывая доверие к США и уменьшая шансы на поддержку союзников в будущем.

Но такие односторонние авантюры не способны мобилизовать добровольную поддержку в настоящей чрезвычайной ситуации.

Проблема не только в потере доверия за рубежом. Она глубже: эта потеря отражает деградацию критического мышления в ослабленном и колонизированном МАГА-идеологией аппарате национальной безопасности США.

