РФ звільнила француза, засудженого за "шпигунство", в обмін на затриманого росіянина

Росія відпустила ув’язненого громадянина Франції Лорана Вінатьє в обмін на ув’язненого у Франції російського баскетболіста.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про звільнення Вінатьє підтвердила BFMTV його матір.

Спершу про обмін заявила російська ФСБ, стверджуючи, що росіянина Даниїла Касаткіна випустили з французької в’язниці, а правитель Росії помилував ув’язненого в РФ француза Лорана Вінатьє.

Згодом французький телеканал BFMTV повідомив, що має підтвердження звільнення Вінатьє від його матері.

Пізніше очільник МЗС Франції та президент Емманюель Макрон публічно оголосили про звільнення Вінатьє та його повернення до Франції.

Восени 2024 року суд у Москві засудив 49-річного Вінатьє, затриманого в червні, до трьох років ув’язнення за порушення правил ведення діяльності "іноземного агента". Звинувачення стверджувало, що чоловік нібито несанкціоновано збирав військову інформацію.

Вінатьє є співробітником Центру гуманітарного діалогу – швейцарської організації, що займається посередництвом у врегулюванні конфліктів, а також багаторічним дослідником Радянського Союзу.

Офіційний Париж давно вимагав звільнення Вінатьє, у тому числі після масштабного обміну ув’язненими між РФ і країнами Заходу у серпні 2024 року.

Російського баскетболіста Касаткіна затримали в червні 2025 року в одному з паризьких аеропортів на запит США, де його підозрюють у причетності до хакерської мережі. Він заперечує звинувачення. Восени французький суд дав позитивний висновок щодо його екстрадиції до США.