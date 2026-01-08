РФ освободила француза, осужденного за "шпионаж", в обмен на задержанного россиянина

Россия отпустила заключенного гражданина Франции Лорана Винатье в обмен на заключенного во Франции российского баскетболиста.

Как сообщает "Европейская правда", информацию об освобождении Винатье подтвердила BFMTV его мать.

Сначала об обмене заявила российская ФСБ, утверждая, что россиянина Даниила Касаткина выпустили из французской тюрьмы, а правитель России помиловал заключенного в РФ француза Лорана Винатье.

Позже французский телеканал BFMTV сообщил, что имеет подтверждение освобождения Винатье от его матери.

Далее уже глава МИД Франции и президент Эмманюэль Макрон публично объявили об освобождении Винатье и его возвращении во Францию.

Осенью 2024 года суд в Москве приговорил 49-летнего Винатье, задержанного в июне, к трем годам заключения за нарушение правил ведения деятельности "иностранного агента". Обвинение утверждало, что мужчина якобы несанкционированно собирал военную информацию.

Винатье является сотрудником Центра гуманитарного диалога – швейцарской организации, занимающейся посредничеством в урегулировании конфликтов, а также многолетним исследователем Советского Союза.

Официальный Париж давно требовал освобождения Винатье, в том числе после масштабного обмена заключенными между РФ и странами Запада в августе 2024 года.

Российского баскетболиста Касаткина задержали в июне 2025 года в одном из парижских аэропортов по запросу США, где его подозревают в причастности к хакерской сети. Он отрицает обвинения. Осенью французский суд дал положительное заключение по его экстрадиции в США.