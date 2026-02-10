Разведка Эстонии: Россия не будет атаковать страны НАТО в этом году

Россия не намерена начинать военное нападение на любое государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии.

Эстонская разведка предполагает, что в следующем году прогнозы останутся неизменными, ведь Европа приняла меры, которые заставляют Россию тщательно просчитывать свои действия в отношении стран НАТО.

"Европа должна инвестировать в оборону и внутреннюю безопасность, чтобы в будущем Россия пришла к выводу, что у нее нет шансов против стран НАТО", – заявил журналистам руководитель разведывательной службы Каупо Розин.

По его словам, в ближайшие годы Россия сосредоточит свои усилия на том, чтобы остановить перевооружение Европы.

"Мы видим, что российское руководство очень обеспокоено перевооружением Европы, они видят, что Европа может быть способна провести самостоятельные военные действия против России через два-три года", – сказал Розин.

По оценкам разведчиков, РФ стремится расширить сотрудничество с США, чтобы обеспечить снятие американских санкций.

"Несмотря на эту иллюзорную оттепель, цели России остаются неизменными: она стремится маргинализировать Соединенные Штаты и НАТО и перестроить архитектуру безопасности Европы в соответствии с видением Москвы", – говорится в сообщении.

Как писали ранее, руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет осуществить масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.