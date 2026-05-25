CNN: у США сподіваються, що розбіжності щодо мирної угоди з Іраном будуть врегульовані

США та Іран працюють над врегулюванням розбіжностей щодо формулювань у потенційній мирній угоді, що стосуються ядерних питань та санкцій.

Про це стало відомо телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами американських посадовців, суперечки щодо формулювань, що стосуються іранської ядерної програми та скасування санкцій, затримали укладення угоди про припинення конфлікту, хоча існує оптимізм щодо того, що розбіжності будуть врегульовані відносно скоро.

Присутність іранської делегації в Катарі в понеділок – включаючи членів переговорної групи Тегерана – була позитивним знаком, заявив один з американських посадовців, відзначивши посередницькі здібності Катару.

США домагаються від Ірану твердих зобов'язань щодо ліквідації запасів високозбагаченого урану та відмови від створення ядерної зброї. У неділю один з американських посадовців заявив, що Іран у принципі погодився з цими пунктами.

Однак Іран заявляє, що не обговорює деталі своєї ядерної програми, залишаючи це для майбутнього раунду переговорів.

"Це одна з головних каменів спотикання в переговорах. Ситуація змінюється щохвилини", – сказало регіональне джерело, ознайомлене з ходом переговорів.

Тим часом Тегеран наполягає на зобов'язаннях щодо зняття санкцій і розморожування активів, що могло б підтримати його економіку.

США наполягають на тому, що фінансова допомога не буде надана доти, доки не буде досягнуто прогресу в ядерному питанні.

Писали, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.

Утім, у неділю Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть "поспішати з укладенням угоди".

Також повідомляли, що Іран не погодився передати свої запаси високозбагаченого урану в рамках меморандуму про взаєморозуміння зі США.