У ЄС спростували заяву Сійярто про те, що росіяни не руйнували нафтопровід "Дружба"

У Європейській комісії прокоментували заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та наполягають, що Росія все ж пошкодила нафтопровід "Дружба".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Єврокомісія наполягає, що Росія винна в припиненні роботи нафтопроводу "Дружба".

"Три важливі моменти, пов'язані з цим: Росія зруйнувала нафтопровід "Дружба"; наш пріоритет – енергетична безпека наших держав-членів; Україна взяла на себе зобов’язання відремонтувати трубопровід, і рішення щодо термінів залежить від них", – заявила Ітконен, коментуючи заяву Сійярто про те, що нібито Росія не руйнувала трубопровід "Дружба", а Україна просто шантажує Угорщину.

Вона нагадала, що Єврокомісія скликала координаційну групу з питань нафти цієї середи, щоб оцінити ситуацію.

"На цьому ми зараз і зупинимося", – підкреслила Ітконен.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 23 лютого, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

Він підтвердив, що з цієї причини Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Сійярто також вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.

Тим не менш, Європейська комісія розраховує, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виконає обіцянку, дану під час засідання Європейської ради 19 грудня, і Угорщина схвалить надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026-27 роки.