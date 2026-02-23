В ЕС опровергли заявление Сийярто, что россияне не разрушали нефтепровод "Дружба"

В Европейской комиссии прокомментировали заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и настаивают, что Россия все же повредила нефтепровод "Дружба".

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Еврокомиссия настаивает, что Россия виновата в прекращении работы нефтепровода "Дружба".

"Три важных момента, связанных с этим: Россия разрушила нефтепровод "Дружба"; наш приоритет – энергетическая безопасность наших государств-членов; Украина взяла на себя обязательство отремонтировать трубопровод, и решение о сроках зависит от них", – заявила Итконен, комментируя заявление Сийярто о том, что якобы Россия не разрушала трубопровод "Дружба", а Украина просто шантажирует Венгрию.

Она напомнила, что Еврокомиссия созвала координационную группу по вопросам нефти в эту среду, чтобы оценить ситуацию.

"На этом мы сейчас и остановимся", – подчеркнула Итконен.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 23 февраля, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, а Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.

Он подтвердил, что по этой причине Венгрия продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Сийярто также в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.

Тем не менее, Европейская комиссия рассчитывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполнит обещание, данное во время заседания Европейского совета 19 декабря, и Венгрия одобрит предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы.