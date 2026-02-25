Як на виборах в Болгарії виник новий лідер і чому це тривожна новина для України

19 квітня у Болгарії мають пройти дострокові парламентські вибори. І є всі підстави говорити про те, що їхні результати можуть виявитися геть не такими, як попередні.

Причина – цього разу у виборах братиме участь партія Румена Радева, президента країни, який склав із себе повноваження саме для участі у парламентських виборах.

Попри те, що ця партія ще не сформована, соціологічні агенції передбачають її перемогу – перше місце із суттєвим відривом.

Про те, як болгарський експрезидент може змінити розклади в парламенті країні і які це може мати наслідки, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Володимира-Назарія Гавріша Болгарія за крок до розвороту: чому став можливий проросійський реванш. Далі – стислий її виклад.

В середині лютого дві болгарські соціологічні агенції, Market Links та "Мяра", провели дослідження політичних преференцій електорату.

Дані виявилися дійсно сенсаційними – гіпотетична партія колишнього президента Румена Радева змогла зібрати 25,6% та 33,3% підтримки відповідно.

Результати обох опитувань демонструють приголомшливі цифри: політична сила Радева претендує на відносну більшість голосів внаслідок падіння підтримки як персоналістських популістичних партій, так і проросійського істеблішмент, а також проєвропейських коаліцій.

Не отримуючи "монобільшості", ця партія має всі шанси стати основою для формування нової коаліції.

Причин такого всеосяжного "вихоплювання" голосів від усіх партій є декілька, але серед них можна виділити три: нове обличчя на парламентській арені; експрезидент до відставки мав високий рівень популярності та довіри серед населення; гіпотетична політична сила Радева досі не має власної програми, що створює простір для надії та сподівань для деяких громадян.

Румен Радев, враховуючи раніше продемонстровані політичні преференції, може побудувати свою програму навколо двох найімовірніших варіантів.

Перший варіант – це поміркований євроатлантизм. За цього сценарію експрезидент не відмовлятиметься від благ НАТО та ЄС, хоча й не працюватиме над поглибленням інтеграції в ці структури.

Другий варіант – це поміркована русофілія, за якою Радев відверто заграватиме з РФ та Китаєм. А разом із тим – намагатиметься анулювати вступ Болгарії до єврозони й зменшити залежність країни від західних партнерів, поступово замінюючи їх на Пекін.

За такого сценарію нова партія блокуватиме будь-які ініціативи, спрямовані на допомогу Україні, як у межах ЄС, так і на національному рівні, пояснюючи це "спробою зупинити страждання звичайних людей та досягти миру".

Перше місце партії Радева на майбутніх парламентських виборах саме по собі є негативною новиною для України.

Проте набагато гіршим сценарієм може стати формування цією партією уряду.

В ситуації, коли для проєвропейських сил альянс із партією Радева є політичним самогубством, можливими коаліційними партнерами для політсили експрезидента можуть стати болгарські соціалісти (звичайно, якщо їм вдасться подолати виборчий бар'єр).

Ще гірший варіант – формування коаліції з іншими проросійськими політичними силами.

Водночас проєвропейські сили не сидітимуть склавши руки.

Найкращою тактикою боротьби з експрезидентом може стати затягування його до різних політичних процесів, щоб використати надбаний ним кредит довір та зменшити манію навколо його кандидатури у певної частини виборців.

За будь-якого сценарію, Болгарія навряд чи стане брати активну зовнішньополітичну участь у російсько-українській війні, зокрема у формі підписання безпекової угоди. Через відсутність політичної волі ця угода чекає підписання з грудня 2024 року.

Також під загрозою залишається навіть та обмежена допомога, яку Болгарія надає Україні, в тому числі продаж боєприпасів.

Докладніше – в матеріалі Володимира-Назарія Гавріша Болгарія за крок до розвороту: чому став можливий проросійський реванш.