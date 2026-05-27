Трамп: США слідкуватимуть за Ормузькою протокою

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока буде "відкрита для всіх" і що США будуть "стежити за нею", додавши, що ці умови є частиною переговорів з Іраном.

Заяву Трампа наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи погодиться він на короткострокову угоду, яка дозволила б Ірану та Оману контролювати цей найважливіший водний шлях, Трамп відповів: "Ні, протока буде відкрита для всіх".

"Це міжнародні води. Ніхто не контролюватиме їх. Ми стежитимемо за ними. Ми стежитимемо за ними, але ніхто не керуватиме ними. Це частина переговорів, які ми ведемо", – зазначив він.

Президент США також закликав Оман не втручатися.

"Оман поводитиметься так само, як і всі інші, або нам доведеться їх підірвати", – сказав президент.

Іран наполягає на тому, що управління протокою не має жодного стосунку до США, але буде координуватися з Оманом, заявив у понеділок офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї. Цю умову повторювали й інші іранські офіційні особи.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 26 травня, що переговори щодо угоди з Іраном затягуються через суперечки щодо формулювань.

Посадовці США на умовах анонімності заявляли, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.