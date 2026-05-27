Зеленський про свій лист до Трампа: важливо, щоб Америка почула Україну

Президент Володимир Зеленський прокоментував свій лист до американського колеги Дональда Трампа і членів Конгресу США, в якому йшлося про дефіцит засобів ППО в України.

Про це український президент заявив у вечірньому зверненні, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський вказав, що дуже рідко іноземні лідери звертаються листом одночасно до президента й Конгресу США.

"Але ситуація зараз така: треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, у Європі, війну дуже криваву, яка триває вже п’ятий рік на повномасштабному рівні", – підкреслив він.

За словами президента, чим швидше Україна отримає захист проти балістичних ракет, "тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала".

"Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом, з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більш вдячною за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості", – резюмував він.

Нагадаємо, у листі до Трампа і конгресменів Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні.

За його словами, Україна "покладається майже виключно на США" у питанні захисту від російських балістичних ракет.

Він також згадав, що в ході масованої атаки 24 травня Росія застосувала дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік".