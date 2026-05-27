Лист Зеленського Трампу, вимога Мадяра до Києва, Шотландія думає про незалежність: новини дня

У Німеччині кажуть, що інциденти з дронами в країнах Балтії занепокоїли НАТО, а спецслужби Литви звертають увагу на набагато гострішу і радикальнішу риторику Кремля.

У Латвії скаржаться на відтік туристів на тлі інцидентів з дронами, а прем'єр Нідерландів закликав до зміцнення європейського крила НАТО.

В РФ обурені, що США не видали візу заступнику Лаврова, а прем’єр Словаччини Роберт Фіцо оновив кладовище Червоної армії за підтримки Росії.

Все важливе і цікаве за середу, 27 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Лист Зеленського Трампу

Папа Римський Лев XIV висловив співчуття та єдність із всіма, хто постраждав від нещодавніх атак під час війни в Україні.

Міністерство закордонних справ Франції викликало російського посла через погрози цивільним українцям та дипломатам.

У Литві висловили протест посольству РФ через залякування дипломатів у Києві і кажуть, що не залишать українську столицю, попри нові погрози РФ.

Бельгія та Фінляндія викликали послів Росії через залякування дипломатів у Києві.

Президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському візаві Дональду Трампу листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам.

У листі президента України до глави Білого дому й членів Конгресу США йшлося про атаку РФ із використанням балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

Також Володимир Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії посилення української протиповітряної оборони.

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову зі своїми колегами з Німеччини та Великої Британії Борисом Пісторіусом і Джоном Гілі, а також із генсекретарем НАТО Марком Рютте, в ході якої йшлося про ключові пріоритети Україні на полі бою.

Співрозмовники окремо сфокусувались на посиленні ППО і протидії балістичним ракетам.

"Головні пріоритети до наступного "Рамштайну": додаткові внески в механізм PURL та закупівля ракет PAC-3 через JUMPSTART; постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи; фінансування виробництва українських дронів", – зазначив очільник українського оборонного відомства.

Загрози Європі з боку Росії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна виступив за продовження ударів українськими дронами по об’єктах в Росії, закликаючи Україну до обережності з огляду на відхилення безпілотників.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив, що нещодавні інциденти з безпілотниками в країнах Балтії викликали занепокоєння у союзників по НАТО.

У Латвії скаржаться на відтік туристів на тлі інцидентів з дронами, а прем'єр Нідерландів закликав до зміцнення європейського крила НАТО.

А мешканці Фінляндії отримають інформаційну брошуру на випадок загрози дронів.

Литовський президент Гітанас Науседа заявляє, що Литва рішуче налаштована збивати літальні апарати, які порушують її повітряний простір, навіть якщо для цього доведеться використовувати дорогі ракети.

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви відзначає дедалі агресивнішу та радикальнішу риторику Росії.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначає, що країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка.

Литва придбає понад 900 фінських бронемашин Patria.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав неприйнятним інцидент з витоком даних громадян з держреєстрів, про який стало відомо минулого тижня.

За його словами, витік даних з реєстрів є атакою з боку ворожих держав.

Прем’єрка Литви відмовилась йти у відставку через скандал з витоком даних з реєстрів.

Оборонне партнерство Польщі з Британією

Розвідка Британії вважає, що РФ загрожує критичній інфраструктурі країни.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія становить для Польщі загрозу і до цього слід ставитися серйозно, але Москва "не здатна провести великий наступ проти НАТО".

"Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим", – підкреслив Сікорський.

Прем'єри Польщі і Британії підписали договір про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Норвегія приєднається до французької ядерної "парасольки".

Щодо політики Трампа

Посол США в Мадриді Бенджамін Леон попередив Іспанію щодо поглиблення відносин із Китаєм.

Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати розглядають "призупинення" членства Іспанії у НАТО, а також перегляд позиції США щодо Фолклендських островів (що стосується Британії) для "помсти" союзникам за їхню позицію стосовно війни проти Ірану.

А прем’єр Іспанії Педро Санчес сказав, що не турбується про нібито лист Пентагону з варіантами "покарання Іспанії" за позицію щодо війни проти Ірану, доки це на рівні чуток.

Канада купить шведські літаки Saab замість американських Boeing.

Financial Times пише, що ніхто так і не вніс коштів у фонд Трампової Ради миру.

Щодо євроінтеграції

За даними Euractiv, Європейська комісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер у перемовинах про вступ до ЄС України та Молдови.

Албанія прагне вступити до ЄС, навіть якщо в неї не буде права вето.

У Києві відкрили Місію демократичних сил Білорусі.

"Вільна Білорусь і вільна Україна – це частина одного майбутнього", – наголосила білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Вимога Мадяра до України

Речники уряду Угорщини повідомили, що зустріч прем’єра країни Петера Мадяра та президента Володимира Зеленського може відбутися, якщо Україна виконає вимоги щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною.

Парламент Угорщини скасував вихід країни з Міжнародного кримінального суду.

Тим часом прем’єр країни Петер Мадяр готується до візиту у Брюссель.

За його словами, зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відбудеться у пʼятницю, 29 травня.

Шотландія думає про незалежність

Парламент Шотландії підтримав заклик до проведення референдуму про незалежність.

У резолюції, ухваленій шотландським законодавчим органом, зазначено, що результати парламентських виборів цього місяця надали "чіткий мандат на те, що рішення щодо майбутнього Шотландії найкраще ухвалювати в Шотландії, і цей мандат слід поважати".



У резолюції міститься заклик до уряду Великої Британії видати розпорядження, яке надасть міністрам Шотландської національної партії повноваження провести референдум.

Решта новин

В РФ обурені, що США не видали візу заступнику Лаврова, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо оновив кладовище Червоної армії за підтримки Росії.

У Мадриді обшукували штаб партії прем’єра за підозрою у незаконному фінансуванні.

У Британії в 2025 році народжуваність впала до рекордно низького рівня.