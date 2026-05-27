Латвія і Нідерланди домовились про спільне випробування дронів

Прем'єр-міністр та в. о. міністра оборони Евіка Сіліня та міністерка оборони Нідерландів підписали протокол про наміри, який передбачає доступ збройних сил Нідерландів до військового полігону "Селія" для навчань, тренувань та випробувань дронів.

Сіліня наголосила, що угода підтверджує тверду політичну волю обох країн поглиблювати співпрацю у сфері оборони та означатиме збільшення військової присутності в Латвії.

Вона також подякувала союзникам із Великої Британії за підтримку коаліції дронів, а представникам України – за готовність ділитися бойовим досвідом.

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус заявила, що спільне виробництво з Україною, яка здатна випускати сотні й тисячі дронів, є одним із головних інструментів прискорення виробництва.

Вона підкреслила, що "дешевше і швидше" – ключові елементи нових інновацій, і визнала, що цілей НАТО необхідно досягати швидше, оскільки цього вимагає нинішня ситуація з безпекою.

