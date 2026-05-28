ЗМІ: уряд Швеції оголосить про передачу Україні перших винищувачів Gripen

Уряд Швеції у четвер, 28 травня, готується оголосити про надання Україні кількох винищувачів Gripen старішої моделі.

Про це стало відомо шведському виданню Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон скликав пресконференцію на четвер стосовно цього питання.

"Завтра прем'єр-міністр Ульф Крістерссон відвідає авіаційну ескадрилью Уппланд в Уппсалі. У рамках цього візиту відбудеться пресконференція, на якій буде представлено новину, пов'язану з міжнародним співробітництвом у авіаційній сфері", – йдеться у повідомленні видання, опублікованому у середу, 27 травня.

За інформацією видання, уряд оголосить про передачу Україні низки бойових літаків Gripen моделі JAS 39 C/D, кількість не уточнено.

Одночасно мають розпочатися переговори щодо майбутнього продажу Україні літаків новішої моделі JAS 39E. Україна, за даними видання, оплатить ці літаки за рахунок кредиту ЄС.

У жовтні 2025 року Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Також шведські ЗМІ повідомляли, нібито Швеція може надати трохи більше, ніж 10 одиниць Gripen версії C/D.

Зеленський анонсував, що перші Gripen від Швеції можуть надійти у 2026 році.

У квітні глава держави зазначав, що Україна розраховує на початок підготовки українських пілотів на шведських винищувачах Gripen цього року.