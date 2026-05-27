Більшість мешканців Молдови виступають за повну реінтеграцію Придністров'я

За результатами опитування соціологічної компанії iData 44,2% жителів Молдови вважають, що придністровський конфлікт має бути вирішений шляхом повної реінтеграції регіону.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування наводить незалежне медіа МОСТ.

Згідно з опитуванням, решта 17,9% респондентів виступають за збереження нинішньої ситуації, 12,4% – за особливу автономію Придністровського регіону у складі Молдови, а 8,4% – за "незалежність Придністров’я". Ще 1,6% запропонували інші варіанти вирішення конфлікту, 15,5% – не знають/важко відповісти.

Також більшість опитаних підтримали пропозиції, пов’язані з реінтеграцією регіону: за навчання румунською мовою висловилися 83% респондентів, за виведення іноземних військ і озброєння – 76%, за рівний доступ до державних послуг – 76%, за введення єдиних податкових правил – 75%, за введення молдавського лея – 74%, за інтеграцію установ регіону в систему Молдови – 72%, за створення спеціального інфраструктурного фонду – 71%.

Опитування проводилося з 14 по 24 травня 2026 року серед 992 респондентів у 312 населених пунктах. Максимальна похибка вибірки становить ±3,1%.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду вважає, що мирне вирішення конфлікту в невизнаному Придністровʼї можливе завдяки тому, що Україна утримує російську армію далеко від кордонів Молдови.

Дивіться детальніше про те, як Молдова планує деокупацію Придністров’я, або читайте у статті Зовнішнє управління та економічний тиск: як Молдова планує повертати Придністров'я