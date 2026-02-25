Как на выборах в Болгарии появился новый лидер и почему это тревожная новость для Украины

19 апреля в Болгарии должны пройти досрочные парламентские выборы. И есть все основания говорить о том, что их результаты могут оказаться совсем не такими, как предыдущие.

Причина – на этот раз в выборах примет участие партия Румена Радева, президента страны, который сложил с себя полномочия именно для участия в парламентских выборах.

Несмотря на то, что эта партия еще не сформирована, социологические агентства предсказывают ее победу – первое место с существенным отрывом.

О том, как болгарский экс-президент может изменить расклад сил в парламенте страны и какие это может иметь последствия, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Владимира-Назария Гавриша Болгария в шаге от разворота: почему стал возможен пророссийский реванш. Далее – краткое изложение статьи.

В середине февраля два болгарских социологических агентства, Market Links и "Мяра", провели исследование политических предпочтений электората.

Данные оказались действительно сенсационными – гипотетическая партия бывшего президента Румена Радева смогла собрать 25,6% и 33,3% поддержки соответственно.

Результаты обоих опросов демонстрируют ошеломляющие цифры: политическая сила Радева претендует на относительное большинство голосов в результате падения поддержки как персоналистских популистских партий, так и пророссийского истеблишмента, а также проевропейских коалиций.

Не получая "монобольшинства", эта партия имеет все шансы стать основой для формирования новой коалиции.

Причин такого всеобъемлющего "перехвата" голосов от всех партий несколько, но среди них можно выделить три: новое лицо на парламентской арене; экс-президент до отставки имел высокий уровень популярности и доверия среди населения; гипотетическая политическая сила Радева до сих пор не имеет собственной программы, что создает пространство для надежд и ожиданий для некоторых граждан.

Румен Радев, учитывая ранее продемонстрированные политические предпочтения, может построить свою программу вокруг двух наиболее вероятных вариантов.

Первый вариант – это умеренный евроатлантизм. При этом сценарии экс-президент не будет отказываться от благ НАТО и ЕС, хотя и не будет работать над углублением интеграции в эти структуры.

Второй вариант – это умеренная русофилия, при которой Радев будет откровенно заигрывать с РФ и Китаем. А вместе с тем – будет пытаться аннулировать вступление Болгарии в еврозону и уменьшить зависимость страны от западных партнеров, постепенно заменяя их на Пекин.

При таком сценарии новая партия будет блокировать любые инициативы, направленные на помощь Украине, как в рамках ЕС, так и на национальном уровне, объясняя это "попыткой остановить страдания обычных людей и достичь мира".

Первое место партии Радева на предстоящих парламентских выборах само по себе является негативной новостью для Украины.

Однако гораздо худшим сценарием может стать формирование этой партией правительства.

В ситуации, когда для проевропейских сил альянс с партией Радева является политическим самоубийством, возможными коалиционными партнерами для политсилы экс-президента могут стать болгарские социалисты (конечно, если им удастся преодолеть избирательный барьер).

Еще худший вариант – формирование коалиции с другими пророссийскими политическими силами.

В то же время проевропейские силы не будут сидеть сложа руки.

Лучшей тактикой борьбы с экс-президентом может стать вовлечение его в различные политические процессы, чтобы использовать приобретенный им кредит доверия и уменьшить манию вокруг его кандидатуры у определенной части избирателей.

При любом сценарии Болгария вряд ли станет активно участвовать во внешней политике в российско-украинской войне, в частности в форме подписания соглашения о безопасности. Из-за отсутствия политической воли это соглашение ждет подписания с декабря 2024 года.

Также под угрозой остается даже та ограниченная помощь, которую Болгария оказывает Украине, в том числе продажа боеприпасов.

Подробнее – в материале Владимира-Назария Гавриша Болгария в шаге от разворота: почему стал возможен пророссийский реванш.