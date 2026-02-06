Президентка Молдови про Нобелівську премію миру: на неї заслуговують українці

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не готується і не прагне до отримання Нобелівської премії миру, незважаючи на те, що була запропонована до номінації одним із депутатів норвезького парламенту.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу TV8, повідомляє "Європейська правда".

Молдовська президентка наголосила, що є багато гідних кандидатів на цю премію, і в першу чергу це люди, які жертвують собою заради миру.

"Я, звичайно, ціную це і я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на (полонених. – Ред.) українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру", – підкреслила вона.

Санду додала, що саме такі люди приносять реальні жертви заради миру і безпеки в регіоні і вони більше гідні нагороди.

"Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його в свою країну, в свої села і міста, на наш континент. Вони заслуговують в першу чергу. Але перш за все вони заслуговують миру, і ми сподіваємося, що він прийде якомога швидше", – резюмувала Санду.

Санду запропонували висунути як кандидата на Нобелівську премію миру. Ініціатором виступив депутат парламенту Норвегії, підкресливши, що молдовська президентка заслуговує на номінацію "за свою активну роль у захисті демократії, верховенства права і миру в країні".

Також варто зазначити, що президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп не отримав премію миру.