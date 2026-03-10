Хто поведе на вибори у Польщі опозицію і чому це тривожний сигнал для України

Восени наступного року у Польщі пройдуть парламентські вибори – і нинішня права опозиція має всі шанси повернутися до влади.

Найбільша опозиційна партія "Право і справедливість" ("ПіС") вже зараз оголосила ім’я кандидата на посаду прем’єр-міністра. Саме він має повести партію на вибори.

Ним став досить одіозний політик Пшемислав Чарнек. Відомий, зокрема, вкрай жорсткою риторикою у питаннях історичної пам’яті та відносин з Києвом.

Докладніше про кандидата в прем’єри від "ПіС" і те, як можуть змінитися відносини з Україною у випадку його призначення, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського та редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Консерватор та критик України: що відомо про кандидата в прем'єри Польщі від "ПіС". Далі – стислий її виклад.

Молодий, перспективний, без антирейтингу – здавалося, ця формула є для "Права і справедливості" рецептом успіху.

Саме за такою формулою лідер партії Ярослав Качинський обирав кандидатів у президенти у 2015 (Анджей Дуда) та 2025 (Кароль Навроцький) роках. Так само ця стратегія працювала і на парламентських виборах, окрім останніх – тоді партійний список очолював прем’єр Матеуш Моравецький, який вже встиг на цій посаді набрати антирейтинг.

Колишній голова уряду і зараз всерйоз претендував на висунення партією на посаду прем’єра – нехай лише тіньового. Зокрема, на Моравецького орієнтується чимала група партійців, що вже дає підстави говорити про ризик внутрішнього розколу "ПіС".

Отже, далеко не всі у партії "Право і справедливість" схвалили вибір Пшемислава Чарнека.

А для противників цієї політсили він фактично став знаком рівності між "ПіС" та ультраправими.

Вибір Чарнека багато спостерігачів розглядають як сигнал про подальший зсув риторики партії вправо.

Колишній міністр освіти та науки відомий жорсткими консервативними поглядами (в тому числі – відверто гомофобними і мізогінними), а також гострою риторикою у питаннях культури, історії та національної ідентичності.

Зокрема, він відомий як автор Lex Czarnek – розробленої у 2021 році ультраконсервативної реформи системи освіти, настільки радикальної, що відповідний законопроєкт зрештою був заветований президентом Дудою.

Окрім того, Чарнеку притаманний своєрідний трампізм. Попри звання професора, перебування на посаді міністра освіти, а до того – Люблінського воєводи, він намагається позиціонувати себе як простого поляка, що кидає виклик політичній еліті.

Ставка на такого політика може бути пов’язана з конкуренцією за правий електорат.

Конкуренція на правому фланзі не може не торкнутися відносин з Україною.

Варто визнати, що в середовищі "ПіС" Пшемислав Чарнек є одним із найбільш критичних до України політиків.

Зокрема, він неодноразово заявляв, що інтеграція України до європейських і євроатлантичних структур має бути пов’язана з вирішенням історичних суперечок між двома країнами. Йдеться насамперед про питання ексгумації польських жертв Волинської трагедії та ширший діалог щодо історичної пам’яті.

Є підстави очікувати, що у наступній виборчій кампанії "ПіС" посилить критику України, намагаючись тим самим відібрати голоси у більш відверто антиукраїнських конкурентів.

І хоча в лавах "ПіС" є чимало дружніх до України політків, погляди Чарнека можуть поступово формувати новий мейнстрим партії.

Ще невідомо, чи означає нинішня номінація, що Пшемислав Чарнек стане наступним головою польського уряду. Перемога "ПіС" ще не гарантована. І так само не гарантовано, що навіть у разі перемоги на виборах прем’єром стане саме цей кандидат.

