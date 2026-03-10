Кто поведет на выборы в Польше оппозицию и почему это тревожный сигнал для Украины
Осенью следующего года в Польше пройдут парламентские выборы – и нынешняя правая оппозиция имеет все шансы вернуться к власти.
Крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" ("ПиС") уже сейчас объявила имя кандидата на пост премьер-министра. Именно он должен повести партию на выборы.
Им стал довольно одиозный политик Пшемыслав Чарнек. Известен, в частности, крайне жесткой риторикой в вопросах исторической памяти и отношений с Киевом.
Молодой, перспективный, без антирейтинга – казалось, эта формула является для "Права и справедливости" рецептом успеха.
Именно по такой формуле лидер партии Ярослав Качиньский выбирал кандидатов в президенты в 2015 (Анджей Дуда) и 2025 (Кароль Навроцкий) годах. Так же эта стратегия работала и на парламентских выборах, кроме последних – тогда партийный список возглавлял премьер Матеуш Моравецкий, который уже успел на этой должности набрать антирейтинг.
Бывший глава правительства и сейчас всерьез претендовал на выдвижение партией на пост премьера – пусть только теневого. В частности, на Моравецкого ориентируется немалая группа партийцев, что уже дает основания говорить о риске внутреннего раскола "ПиС".
Таким образом, далеко не все в партии "Право и справедливость" одобрили выбор Пшемыслава Чарнека.
А для противников этой политсилы он фактически стал знаком равенства между "ПиС" и ультраправыми.
Выбор Чарнека многие наблюдатели рассматривают как сигнал о дальнейшем сдвиге риторики партии вправо.
Бывший министр образования и науки известен жесткими консервативными взглядами (в том числе – откровенно гомофобными и мизогинными), а также острой риторикой в вопросах культуры, истории и национальной идентичности.
В частности, он известен как автор Lex Czarnek – разработанной в 2021 году ультраконсервативной реформы системы образования, настолько радикальной, что соответствующий законопроект в конечном итоге был ветирован президентом Дудой.
Кроме того, Чарнеку присущ своеобразный трампизм. Несмотря на звание профессора, пребывание на посту министра образования, а до того – Люблинского воеводы, он пытается позиционировать себя как простого поляка, бросающего вызов политической элите.
Ставка на такого политика может быть связана с конкуренцией за правый электорат.
Конкуренция на правом фланге не может не затронуть отношения с Украиной.
Стоит признать, что в среде "ПиС" Пшемыслав Чарнек является одним из самых критичных к Украине политиков.
В частности, он неоднократно заявлял, что интеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры должна быть связана с решением исторических споров между двумя странами. Речь идет прежде всего о вопросе эксгумации польских жертв Волынской трагедии и более широком диалоге по исторической памяти.
Есть основания ожидать, что в следующей избирательной кампании "ПиС" усилит критику Украины, пытаясь тем самым отобрать голоса у более откровенно антиукраинских конкурентов.
И хотя в рядах "ПиС" есть немало дружественных к Украине политиков, взгляды Чарнека могут постепенно формировать новый мейнстрим партии.
Еще неизвестно, означает ли нынешняя номинация, что Пшемыслав Чарнек станет следующим главой польского правительства. Победа "ПиС" еще не гарантирована. И так же не гарантировано, что даже в случае победы на выборах премьером станет именно этот кандидат.
