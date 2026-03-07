Найбільша опозиційна партія Польщі оголосила кандидата у прем’єри

Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський оголосив ім'я кандидата на посаду прем'єр-міністра перед змаганнями на парламентських виборах 2027 року.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Кандидатом на посаду прем’єра від "ПіС" став віцепрезидент партії Пшемислав Чарнек.

Під час своєї промови Качинський заявив, що Польща наразі перебуває в "небезпечній ситуації". Також під час промови він розкритикував дії уряду.

"Цінності, які формують перспективи майбутнього нації, такі як внутрішня безпека Польщі та верховенство права, знаходяться під загрозою", – заявив він.

Варто зазначити, що Чарнек – один із найбільш антиукраїнських політиків "ПіС". Він відзначився антиукраїнськими заявами і під час керівництва Міносвіти, а особливо коли до того керував Люблінським воєводством.

Напередодні парламентських виборів 2023 року Чарнек розглядався як потенційний претендент на посаду прем’єра у разі коаліції "ПіС" та "Конфедерації".

За останніми опитуваннями, лідерство у рейтингах зберігає партія чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска "Громадянська платформа", "ПіС" – на другому місці.

Цього тижня Туск запевнив, що коаліції нічого не загрожує через розкол у лавах коаліційної партії "Польща 2050".

Читайте також: Навроцький проти Качинського: як президент Польщі розколює праву опозицію