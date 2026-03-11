У Конго внаслідок удару дрона загинув французький працівник ЮНІСЕФ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французький гуманітарний працівник, який працював у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ), загинув у місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго.

Про це він повідомив у середу, 11 березня, передає France24, пише "Європейська правда".

Макрон висловив підтримку та співчуття від імені нації його родині, близьким та колегам. Він також закликав поважати гуманітарне право і захищати персонал, який працює в зоні конфліктів та рятує життя.

Як зазначається, атака сталася під час серії ударів безпілотників по районах поблизу озера Ківу. Один з ударів припав на приватну резиденцію приблизно за 50 метрів від будинку колишнього президента Конго Жозефа Кабіли.

Свідки повідомляють, що в кількох житлових районах Гоми було чути гучні вибухи та дзижчання дронів. За словами співрозмовників у гуманітарних колах, внаслідок ударів зруйновано кілька будівель і є загиблі.

Зазначається, що один із будинків, який зазнав атаки, був частково знищений і загорівся, а його дах зруйновано. Осколки пошкодили сусідні будівлі та вибили вікна.

Схід Демократичної Республіки Конго вже понад три десятиліття залишається зоною збройного протистояння між десятками угруповань. З 2021 року повстанці М23 захопили значні території, багаті на корисні копалини, що спричинило нову хвилю насильства в регіоні.

Попри підписання мирної угоди між Руандою та ДР Конго на початку грудня за посередництва президента США Дональда Трампа, бойові дії у регіоні тривають.

