В Конго в результате удара дрона погиб французский сотрудник ЮНИСЕФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский гуманитарный работник, который работал в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), погиб в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго.

Об этом он сообщил в среду, 11 марта, передает France24, пишет "Европейская правда".

Макрон выразил поддержку и соболезнования от имени нации его семье, близким и коллегам. Он также призвал уважать гуманитарное право и защищать персонал, который работает в зоне конфликтов и спасает жизни.

Как отмечается, атака произошла во время серии ударов беспилотников по районам вблизи озера Киву. Один из ударов пришелся на частную резиденцию примерно в 50 метрах от дома бывшего президента Конго Жозефа Кабилы.

Свидетели сообщают, что в нескольких жилых районах Гомы были слышны громкие взрывы и жужжание дронов. По словам собеседников в гуманитарных кругах, в результате ударов разрушено несколько зданий и есть погибшие.

Отмечается, что один из домов, подвергшийся атаке, был частично уничтожен и загорелся, а его крыша разрушена. Осколки повредили соседние здания и выбили окна.

Восток Демократической Республики Конго уже более трех десятилетий остается зоной вооруженного противостояния между десятками группировок. С 2021 года повстанцы М23 захватили значительные территории, богатые полезными ископаемыми, что вызвало новую волну насилия в регионе.

Несмотря на подписание мирного соглашения между Руандой и ДР Конго в начале декабря при посредничестве президента США Дональда Трампа, боевые действия в регионе продолжаются.

