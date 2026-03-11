Що планує Орбан після пограбування українських інкасаторів та якою є роль РФ у цих планах

"Ми не маємо права дозволити перетворити простір ЄС на феодальну середньовічну Європу".

Цією фразою закінчується кожен з офіційних листів голови Нацбанку України Андрія Пишного до європейських топпосадовців щодо свавільних дій влади Угорщини, що захопила український інкасаторський кортеж минулої п'ятниці.

Ці листи – лише один з елементів юридичної боротьби, яку розгортає Київ цими днями.

Режим Орбана лишив неймовірну кількість юридичних зачіпок.

Про це, а також про досі невідомі деталі нападу та плани угорського прем’єра Віктора Орбана, читайте в статті Сергія Сидоренка та Тетяни Висоцької з "Європейської правди" Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі. Далі – стислий її виклад.

Затримання українців – яких спершу прямим текстом попереджали, що вони лишаться заручниками в Угорщині, – відбувалося без жодного законного підґрунтя. Поводження з ними в "антитерористичній" спецслужбі мало чіткі ознаки тортур. Як вишенька на торті – затриманих українців ще й пограбували, адже їм так і не віддали телефони та особисті кошти, вилучені під час затримання. На цьому тлі недопуск консула до них видається дрібницею.

І, звісно, великою проблемою лишається те, що Будапешт не збирається повертати Ощадбанку свавільно вилучені гроші та золото. Щоб створити бодай якесь юридичне підґрунтя для цього, уряд Віктора Орбана та поки що підконтрольний йому парламент ухвалили два рішення, якими заборонили повертати вилучені цінності Україні щонайменше протягом двох місяців.

А ще Будапешт уперше публічно оприлюднив умову: він віддасть захоплені гроші лише у разі перезапуску нафтогону "Дружба". В Києві назвали це "бандитизмом" та "державним тероризмом", але уряд Угорщини на звинувачення не зважає.

Настільки жорсткі дії команди Орбана мають пояснення.

По-перше, на кону не тільки нафта. "Українське золото" вже стало частиною політичної боротьби Орбана проти його противника на виборах Петера Мадяра. Високий шанс, що буде і кримінальне звинувачення, мовляв, "українська воєнна мафія" фінансує угорську опозицію.

По-друге, ця історія стала першим наочним прикладом залучення Кремля у кампанію Орбана. Є дані, що росіяни брали участь у допиті полонених українців та у плануванні "гоп-стопу" (хоча остаточну згоду дав особисто Віктор Орбан). А далі саме російську бот-мережу долучили до інтернет-кампанії

Серед джерел "ЄвроПравди" поширене переконання, що саме росіяни вказали угорцям на саме той конвой, до складу якого увійшов колишній топ СБУ, генерал Геннадій Кузнєцов, який зараз працює в службі безпеки "Ощаду". Про це свідчить і те, що саме інформбійці Кремля почали розкручувати конспірологію про генерала і про "особливі перевезення грошей" ще тоді, коли затримані були в Угорщині, їхні персональні дані ніде не публікувалися і про наявність серед них генерала не було широко відомо.

Та необхідно наголосити: навіть за участі росіян у цій спецоперації, головним її виконавцем була саме угорська влада.

Реальна мета спецоперації – політична.

12 квітня в Угорщині відбудуться вибори, і для багатьох представників партії Орбана їхній підсумок є питанням виживання і свободи – адже у разі, якщо нова влада почне реальне розслідування дій уряду Орбана, то знайти там буде що.

На цьому тлі Київ докладає купу зусиль, щоб отримати публічну підтримку з Європи – але марно, ЄС свідомо мовчить.

Не виключено, що ми побачимо позов української держави або державного Ощадбанку у європейські суди, але це не допоможе ближчим часом повернути вкрадені угорською владою $80 млн.

Не існує того, що змусило б Орбана віддати награбоване до дня виборів – бо це означало би визнання Угорщиною, що її дії були безпідставними. Зараз угорський режим разом з російськими консультантами йде ва-банк.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка та Тетяни Висоцької Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі.