Что планирует Орбан после ограбления украинских инкассаторов и какова роль РФ в этих планах

"Мы не имеем права позволить превратить пространство ЕС в феодальную средневековую Европу".

Этой фразой заканчивается каждое из официальных писем главы Нацбанка Украины Андрея Пышного к европейским топ-чиновникам относительно произвольных действий властей Венгрии, захвативших украинский инкассаторский кортеж в прошлую пятницу.

Эти письма – лишь один из элементов юридической борьбы, которую разворачивает Киев в эти дни.

Режим Орбана оставил невероятное количество юридических зацепок.

Об этом, а также о до сих пор неизвестных деталях нападения и планах венгерского премьера Виктора Орбана читайте в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой из "Европейской правды" Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше. Далее – краткое изложение статьи.

Задержание украинцев, которых сначала прямо предупредили, что они останутся заложниками в Венгрии, происходило без каких-либо законных оснований. Обращение с ними в "антитеррористической" спецслужбе имело явные признаки пыток. Как вишенка на торте – задержанных украинцев еще и ограбили, ведь им так и не вернули телефоны и личные средства, изъятые во время задержания. На этом фоне недопуск консула к ним кажется мелочью.

И, конечно, большой проблемой остается то, что Будапешт не собирается возвращать Ощадбанку произвольно изъятые деньги и золото. Чтобы создать хоть какую-то юридическую основу для этого, правительство Виктора Орбана и пока подконтрольный ему парламент приняли два решения, которыми запретили возвращать изъятые ценности Украине как минимум в течение двух месяцев.

А еще Будапешт впервые публично обнародовал условие: он отдаст захваченные деньги только в случае перезапуска нефтепровода "Дружба". В Киеве назвали это "бандитизмом" и "государственным терроризмом", но правительство Венгрии на обвинения не обращает внимания.

Столь жесткие действия команды Орбана имеют объяснение.

Во-первых, на кону не только нефть. "Украинское золото" уже стало частью политической борьбы Орбана против его противника на выборах Петера Мадяра.

Высока вероятность, что будет и уголовное обвинение, мол, "украинская военная мафия" финансирует венгерскую оппозицию.

Во-вторых, эта история стала первым наглядным примером вовлечения Кремля в кампанию Орбана. Есть данные, что россияне участвовали в допросе пленных украинцев и в планировании "гоп-стопа" (хотя окончательное согласие дал лично Виктор Орбан). А дальше именно российскую бот-сеть привлекли к интернет-кампании

Среди источников "ЕвроПравды" распространено убеждение, что именно россияне указали венграм на тот самый конвой, в состав которого вошел бывший топ СБУ, генерал Геннадий Кузнецов, который сейчас работает в службе безопасности "Ощада". Об этом свидетельствует и то, что именно информбойцы Кремля начали раскручивать конспирологию о генерале и о "особых перевозках денег" еще тогда, когда задержанные были в Венгрии, их персональные данные нигде не публиковались и о наличии среди них генерала не было широко известно.

Но необходимо подчеркнуть: даже при участии россиян в этой спецоперации, главным ее исполнителем были именно венгерские власти.

Реальная цель спецоперации – политическая.

12 апреля в Венгрии состоятся выборы, и для многих представителей партии Орбана их исход является вопросом выживания и свободы – ведь в случае, если новая власть начнет реальное расследование действий правительства Орбана, то найти там будет что.

На этом фоне Киев прилагает кучу усилий, чтобы получить публичную поддержку из Европы – но тщетно, ЕС сознательно молчит.

Не исключено, что мы увидим иск украинского государства или государственного Ощадбанка в европейские суды, но это не поможет в ближайшее время вернуть украденные венгерскими властями $80 млн.

Не существует того, что заставило бы Орбана отдать награбленное до дня выборов – потому что это означало бы признание Венгрией, что ее действия были безосновательными. Сейчас венгерский режим вместе с российскими консультантами идет ва-банк.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше.