Джерела: 17 березня ЄС відкриє "технічні перемовини" з Україною ще за трьома кластерами

У вівторок, 17 березня, у рамках продовження перемовин про вступ України до ЄС на технічному рівні (механізм фронтлоудингу), Євросоюз передасть Україні перелік вимог до виконання останніх трьох перемовних кластерів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили кілька джерел у ЄС на умовах анонімності.

З 17 березня Україна зможе вести перемовини про вступ до ЄС на технічному рівні за всіма шістьма перемовними кластерами.

Передача Україні переговорних позицій ЄС (draft common position, DCP) з вимогами щодо необхідних реформ та змін у рамках переговорних кластерів №3 "Конкурентоспроможність та зростання", №4 "Зелений порядок денний та стале сполучення" та №5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" відбудеться зранку у вівторок, 17 березня, у Брюсселі, на полях засідання Ради ЄС з загальних питань.

Це буде неформальна зустріч у форматі сніданку, повідомили співрозмовники "ЄвроПравди".

Очікується участь у заході віцепрем'єра України з європейської і євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Офіційно відомо, що по завершенню "українського сніданку" – о 9:45 за Києвом – відбудеться пресконференція за участі посадовців України та ЄС.

Пізніше того ж дня аналогічна зустріч запланована і для Молдови, яку представлятиме віцепрем'єрка Крістіна Герасімов, також з передачею Кишиневу переговорних позицій щодо тих самих кластерів.

Про ініціативу продовження технічних перемовин про вступ з Україною попри вето на відкриття перемовних кластерів, що отримала назву "фронтлоудинг" (frontloading), "ЄвроПравда" розповіла у статті "Завантаження в обхід Орбана".

"Фронтлоудинг" дозволить Україні виконувати всю технічну та законотворчу роботу, необхідну для вступу до ЄС, не чекаючи, доки Угорщина зніме свої застереження і дозволить офіційне відкриття перемовних кластерів.

"Технічне відкриття" останніх трьох перемовних кластерів з Україною та Молдовою початково планувалося провести на полях неформального засідання Ради ЄС з загальних питань на Кіпрі 2-3 березня, але воно було перенесене на травень через війну на Близькому Сході.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 грудня у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

