Источники: 17 марта ЕС откроет "технические переговоры" с Украиной еще по трем кластерам

Во вторник, 17 марта, в рамках продолжения переговоров о вступлении Украины в ЕС на техническом уровне (механизм фронтлоудинга) Евросоюз передаст Украине перечень требований к выполнению последних трех переговорных кластеров.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили несколько источников в ЕС на условиях анонимности.

С 17 марта Украина сможет вести переговоры о вступлении в ЕС на техническом уровне по всем шести переговорным кластерам.

Передача Украине переговорных позиций ЕС (draft common position, DCP) с требованиями относительно необходимых реформ и изменений в рамках переговорных кластеров №3 "Конкурентоспособность и рост", №4 "Зеленая повестка дня и устойчивое сообщение" и №5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" состоится утром во вторник, 17 марта, в Брюсселе, в кулуарах заседания Совета ЕС по общим вопросам.

Это будет неформальная встреча в формате завтрака, сообщили собеседники "ЕвроПравды".

Ожидается участие в мероприятии вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Официально известно, что после завершения "украинского завтрака" – в 9:45 по Киеву – состоится пресс-конференция с участием должностных лиц Украины и ЕС.

Позже в тот же день аналогичная встреча запланирована и для Молдовы, которую будет представлять вице-премьер Кристина Герасимов, также с передачей Кишиневу переговорных позиций по тем же кластерам.

Об инициативе продолжения технических переговоров о вступлении с Украиной, несмотря на вето на открытие переговорных кластеров, получившей название "фронтлоудинг" (frontloading), "ЕвроПравда" рассказала в статье "Загрузка в обход Орбана".

"Фронтлоудинг" позволит Украине выполнять всю техническую и законотворческую работу, необходимую для вступления в ЕС, не дожидаясь, пока Венгрия снимет свои оговорки и позволит официально открыть переговорные кластеры.

"Техническое открытие" последних трех переговорных кластеров с Украиной и Молдовой изначально планировалось провести на полях неформального заседания Совета ЕС по общим вопросам на Кипре 2-3 марта, но оно было перенесено на май из-за войны на Ближнем Востоке.

Как сообщала "Европейская правда", 11 декабря во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Для более глубокого понимания этого процесса рекомендуем ознакомиться с интервью "ЕвроПравды" с Тарасом Качкой: После Львова вето Орбана перестало блокировать движение Украины к вступлению в ЕС.

