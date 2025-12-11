ЄС запустив процедуру, що замінить вступні переговори з Україною в обхід Орбана

На неформальному засіданні Ради з загальних справ (до компетенції цього органу входить також розширення) ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Про це заявили данська міністерка з питань ЄС Марі Б'єр та єврокомісарка Марта Кос, повідомляє зі Львова кореспондент "Європейської правди".

Марі Б'єр висловила жаль з приводу того, що уряд Орбана так і не скасував свою блокаду, через що інші європейські країни були змушені шукати шляхи її обходу.

"Багато хто з нас розчарований тим, що ми не змогли офіційно відкрити Кластер 1, але я дуже пишаюся тим, що нам це вдалося узгодити технічний процес – фронтлоудинг (frontloading)", – заявила міністерка.

"Сьогодні ми підтвердили цей новий підхід, і наступне головування, головування Кіпру, зможе його продовжити… Це означає, що процес розширення за участю України не зупинився", – повідомила представниця данського голосування.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила, що тепер Україна та ЄС перейшли на технічний процес, щодо якого немає небезпеки вето з угорського боку. "Сьогодні країни-члени ЄС дали чіткий напрямок роботи... Є перелік реформ і ніхто не може накласти вето на проведення Україною цих реформ", – заявила вона.

Марі Б'єр уточнила, що цей шлях по суті означає обхід угорського вето, але на певний час. Для закриття переговорних глав необхідно отримати згоду усіх членів ЄС, і це неможливо обійти.

"Процедури розширення вимагають одностайності для відкриття переговорних кластерів. Ми не змогли зняти це блокування, але ми обрали інший підхід… Навіть якщо формально блокада є, ми можемо продовжувати технічну роботу, яку необхідно виконати (в рамках переговорів). А потім, коли блокада буде знята, ми зможемо дуже швидко, відкрити переговорні кластери і закрити їх", – заявила міністерка.

