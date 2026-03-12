В РФ порушили справу проти Нідерландів і України за "викрадення" "скіфського золота"

Слідчий комітет Росії повідомив про порушення кримінальної справи "про розкрадання і неповернення культурних цінностей "кримської колекції".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Крим. Реалії".

Йдеться про "скіфське золото", яке 2023 року постановою нідерландського суду було повернуто Україні.

У СК РФ уточнили, що кримінальну справу порушено стосовно посадових осіб органів влади Королівства Нідерланди, України та археологічного музею Алларда Пірсона Амстердамського університету. Російські слідчі угледіли в їхніх діях ознаки злочинів, передбачених пунктами статті 164 КК РФ (розкрадання предметів, що мають особливу історичну, мистецьку та культурну цінність, вчинене організованою групою) і статті 190 КК РФ (неповернення у встановлений термін на територію Російської Федерації культурних цінностей, вивезених за її межі).

Офіційний представник СК РФ Світлана Петренко заявила, що після анексії Криму Росією музеї півострова з усіма своїми експонатами нібито перейшли у власність РФ. На думку російської сторони, це стосується і колекції "скіфського золота", яке з лютого по серпень 2014 року виставлялося в Амстердамі. "Таким чином, посадові особи органів влади Королівства Нідерланди, України та музею Алларда Пірсона викрали, безоплатно вилучивши на свою користь усі зазначені музейні предмети, які є культурними цінностями, і передали їх в Україну, не повернувши на територію Російської Федерації", – вважає Петренко.

Слідком Росії оцінює вартість колекції "скіфського золота" щонайменше у 117 млн рублів (близько 1,3 млн євро). Водночас їхня ринкова вартість значно вища, а "деякі артефакти безцінні з огляду на відсутність аналогів у світовій культурі", зазначено в повідомленні.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" і постановив передати його Україні.

