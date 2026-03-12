В РФ возбудили дело против Нидерландов и Украины за "похищение" "скифского золота"

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела "о хищении и невозвращении культурных ценностей "крымской коллекции".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Крым. Реалии".

Речь идет о "скифском золоте", которое в 2023 году постановлением нидерландского суда было возвращено Украине.

В СК РФ уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета. Российские следователи усмотрели в их действиях признаки преступлений, предусмотренных пунктами статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, совершенное организованной группой) и статьи 190 УК РФ (невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы).

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что после аннексии Крыма Россией музеи полуострова со всеми своими экспонатами якобы перешли в собственность РФ. По мнению российской стороны, это касается и коллекции "скифского золота", которое с февраля по август 2014 года выставлялось в Амстердаме. "Таким образом, должностные лица органов власти Королевства Нидерланды, Украины и музея Алларда Пирсона похитили, безвозмездно изъяв в свою пользу все указанные музейные предметы, которые являются культурными ценностями, и передали их в Украину, не вернув на территорию Российской Федерации", – считает Петренко.

Следком России оценивает стоимость коллекции "скифского золота" минимум в 117 млн рублей (около 1,3 млн евро). При этом их рыночная стоимость значительно выше, а "некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре", отмечается в сообщении.

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" и постановил передать его Украине.

