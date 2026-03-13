Днями Міністерство юстиції США опублікувало новий пакет файлів Епштейна.

Якщо ця новина пройшла повз вас, то не варто переживати, адже, по суті, вся громадськість, яка раніше стежила за кожною новою сторінкою, кожним викривальним фото чи відео, цього разу не проявила до того очікуваного інтересу.

Війна на Близькому Сході, проблеми з цінами на паливо, обіцянки адміністрації "нарешті зайнятися Кубою" насправді повністю захопили медіапростір та не дали можливості "розірвати суспільство" новим відкриттям – хоча вони були дійсно мегаскандальними.

А головне – вперше містили прямі звинувачення на адресу Дональда Трампа.

А головне – вперше містили прямі звинувачення на адресу Дональда Трампа.

Найголовнішим у новому пакеті розсекречених документів є те, що в них вперше містяться прямі звинувачення на адресу чинного президента США.

Основу цього масиву складають резюме допитів жінки, яка стверджує, що стала жертвою сексуального насильства з боку Трампа та Епштейна, коли їй було від 13 до 15 років, а також первинні форми реєстрації її звернень до правоохоронних органів.

Трамп, звісно ж, заперечував будь-які правопорушення, пов'язані зі звинуваченнями Джеффрі Епштейна.

Крім того, останній пакет документів, що тривалий час ховався під грифом "технічних копій", кардинально змінив розуміння міжнародного масштабу діяльності Джеффрі Епштейна, висвітивши імена та зв'язки, які ретельно вичищалися з офіційних звітів.

Завдяки зіставленню чорнових нотаток ФБР та невідредагованих логів із раніше злитими матеріалами, на поверхню спливли непублічні контакти фігуранта з представниками європейського дипломатичного корпусу, членами британської королівської родини та глобальними інвесторами.

Ці "сирі" дані продемонстрували, що Епштейн цілеспрямовано вибудовував транснаціональну тіньову мережу.

У знайдених серед "дублікатів" робочих протоколах допитів зафіксовані деталі того, як іноземні високопосадовці та мільярдери використовували закриті прийняття Епштейна як неформальний майданчик для вирішення питань в обхід традиційних інституційних каналів.

Другим критичним аспектом саме цього масиву стали відновлені фрагменти листування та свідчення, які розкривають спроби Епштейна капіталізувати свій вплив на вашингтонський істеблішмент вже на макрополітичній арені.

Саме в цій частині "відбракованих" матеріалів слідства виявилися найчіткіші сліди його взаємодії з представниками іноземних урядів, зокрема неодноразові згадки про зустрічі з тодішнім послом РФ в ООН Віталієм Чуркіним.

Чорнові записи та невідфільтровані агентурні повідомлення прямо вказують на те, що Епштейн намагався позиціонувати себе як геополітичного брокера, готового фактично "продавати" за кордон доступ до американських топполітиків.

Оприлюднення цих конкретних невідредагованих файлів переводить справу з площини кримінального скандалу еліт у категорію глибокої загрози національній та глобальній безпеці, демонструючи механіку того, як через елітний шантаж і тіньове посередництво створювалися канали для потенційного іноземного впливу на архітектуру міжнародних відносин.

Масив розсекречених "копій" миттєво перетворився на інструмент взаємної дискредитації, спровокувавши масштабну "війну компроматів" між ключовими політичними гравцями США.

Наслідком таких маніпуляцій з реєстрами стає стрімка ерозія довіри в американському суспільстві.

